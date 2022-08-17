حقيقة تبرع محمد صلاح لكنيسة أبو سيفين

تداولت وسائل إعلام عربية ومصرية نبأ تبرّع لاعب ليفربول محمد صلاح (30 عامًا) بمبلغ مالي لإعادة إعمار كنيسة أبو سيفين المصرية.

وشهدت كنيسة أبو سيفين الواقعة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، فاجعة صباح الأحد 14 أغسطس عندما شبّ حريق داخلها.



وتوفي في الحادث ما لا يقل عن 40 شخصًا وأصيب نحو 20 آخرون بحسب ما أعلنته وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي.



فيما تداولت وسائل إعلام نبأ تبرّع محمد صلاح بحوالي 3 ملايين جنيه مصري لإعادة إعمار كنيسة أبو سيفين المنكوبة.



وذكرت يومية ” ديلي ميرور” الإنجليزية ومنصة “بليتشر ريبورت” البريطانية أن صلاح تبرع بالمبلغ المذكور لكنيسة أبو سيفين.

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لكن، بتتبع الحسابات الرسمية ووكيل أعمال محمد صلاح واللاعب نفسه، لم تجد “البلاد” أي مصدر رسمي للخبر المتداول.

عادة تتخذ التبرعات لصالح مؤسسات الدولة طابعًا رسميًا ويتم الإفصاح عنه من المسئولين، كما حدث عندما تبرع صلاح لصندوق تحيا مصر قبل سنوات، وكما حدث عندما تبرع اللاعب ذاته للمعهد القومي للسرطان عام 2019.

لم تقف “البلاد” على وثيقة رسمية أو مصدر حكومي أو كنسي يشير إلى فعلية تبرع محمد صلاح لكنيسة أبو سيفين.