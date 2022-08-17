الرياضة الاتفاق يختتم ودياته بمعسكر تركيا

الدمام- حمودالزهراني

تغلب الاتفاق على نظيره فريق الخالدية البحريني بنتيجة 0/1 في اللقاء الودي السادس، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب دراجا باسطنبول. سجل هدف الاتفاق محمد الكويكبي د. 60 . تأتي الودية في ختام القسم الثاني من معسكر الاتفاق الذي أقيم في تركيا منذ 24 يوليو، ويختتم غدا الخميس. الجدير بالذكر أن الاتفاق خاض في معسكره بتركيا 6 مباريات، فاز في الأولى على منتخب عمان الأولمبي بأربعة أهداف نظيفة، ثم تعادل مع كوسكي الألباني بنتيجة سلبية، بعد ذلك تعادل مع ساكاريا التركي 1/1، وفي المباراة الرابعة تعادل مع فريق آميد التركي بنتيجة سلبية ، في حين تغلب فارس الدهناء في المباراة الودية الخامسة على الخليج بنتيجة 0/1 واختتم مواجهاته أمام الخالدية البحريني بالفوز 0/1.