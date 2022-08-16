برنامج لتعزيز مهارات الشباب في التمثيل

الرياض ـ البلاد

أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس البرنامج التدريبي: “إعداد الممثل والارتجال” في نسخته الثانية بمشاركة مدربين من ذوي خبرة في هذا المجال، حيث سيقام في ثلاث مدن: المدينة المنورة، الخبر، جازان، وذلك ضمن مبادرة “تنمية المهارات” إحدى المبادرات الإستراتيجية للهيئة،

ويسلط البرنامج التدريبي الضوء على المهارات الأساسية في فن التمثيل، ومهارات الارتجال على المسرح، وذلك من خلال مادة علمية مثرية يقدمها مدربون وخبراء يتمتعون بخبراتٍ واسعة في مجالَيْ التمثيل والارتجال المسرحي؛ لإكساب المشاركين مهارات ومعارف مميزة تمكنهم من تطوير مهاراتهم وخبراتهم المسرحية؛ وذلك امتداداً لما تقدمه الهيئة من برامج ومبادرات ومحاضرات لإثراء الفن والثقافة. ويتكون البرنامج من ورشتين تدريبيتين في كل مدينة، حيث تقام الأولى في المدينة المنورة يوم الأحد 28 أغسطس إلى 1 سبتمبر بعنوان: “إعداد الممثل”، والثانية من 6 – 10 سبتمبر بعنوان: “مهارات الارتجال”، ثم ينتقل بعدها إلى مدينة الخبر، حيث تقام دورة “إعداد الممثل” خلال المدة 18 – 22 سبتمبر، ودورة “مهارات الارتجال” من 25 إلى 29 سبتمبر، وبعدها يحط البرنامج التدريبي رحاله في جازان، حيث تقام الدورة الأولى “إعداد الممثل” من 2 إلى 6 أكتوبر، والثانية بعنوان “مهارات الارتجال” خلال المدة 9 – 13 أكتوبر.

يذكر أن هيئة المسرح والفنون الأدائية كانت قد أطلقت جملة من البرامج التدريبية في مختلف التخصصات المسرحية، من أبرزها: التمثيل، الإخراج، التصميم، إدارة المسرح، هندسة الإضاءة، هندسة الصوت، الأزياء، الكتابة المسرحية، حيث ستنفذها خلال العام الجاري 2022 في ست مدن؛ بهدف تطوير المهارات في القطاعين المسرحي والأدائي، وتنمية وتمكين المواهب المحلية، وإثراء المحتوى المسرحي.