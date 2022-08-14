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43 طالبا يشاركون في فعاليات «البرنامج الصيفي»

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1444 هـ      14 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة_ البلاد
يشارك 43 طالبا من مختلف مدارس مكة المكرمة من المتميزين والواعدين بالموهبة والإبداع من مراحل التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث ثانوي في فعاليات برنامج موهبة الصيفي 13 لعام ٢٠٢٢م الذي تقيمه حاليا مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة للموهبة والإبداع بالتعاون مع مدارس الفرسان بمكة المكرمة بمقر مجمع المدارس، تحت شعار ” المبدعون رواد نهضتنا”.
ويتكون البرنامج من أربعة محاور هي البرامج الإثرائية من خلال أربع وحدات تتمثل في عالم الروبوت وطبيب المستقبل والاختراعات وكن عالما في الفيزياء والهندسة، فيما خصص المحور الثاني للدورات في التفكير الإبداعي من خلال تنمية القيم والسمات الشخصية الإيجابية والرؤية المستقبلية والمرونة والأمن الرقمي ، والمحور الثالث للنشاط الرياضي ويشتمل على كرة القدم والسباحة والألعاب الحركية والمسابقات الخفيفة ، علاوة على تخصيص المحور الرابع للنشاط الاجتماعي ويشتمل على عدد من الزيارات العلمية والترفيهية .

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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