43 طالبا يشاركون في فعاليات «البرنامج الصيفي»

مكة المكرمة_ البلاد

يشارك 43 طالبا من مختلف مدارس مكة المكرمة من المتميزين والواعدين بالموهبة والإبداع من مراحل التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث ثانوي في فعاليات برنامج موهبة الصيفي 13 لعام ٢٠٢٢م الذي تقيمه حاليا مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة للموهبة والإبداع بالتعاون مع مدارس الفرسان بمكة المكرمة بمقر مجمع المدارس، تحت شعار ” المبدعون رواد نهضتنا”.

ويتكون البرنامج من أربعة محاور هي البرامج الإثرائية من خلال أربع وحدات تتمثل في عالم الروبوت وطبيب المستقبل والاختراعات وكن عالما في الفيزياء والهندسة، فيما خصص المحور الثاني للدورات في التفكير الإبداعي من خلال تنمية القيم والسمات الشخصية الإيجابية والرؤية المستقبلية والمرونة والأمن الرقمي ، والمحور الثالث للنشاط الرياضي ويشتمل على كرة القدم والسباحة والألعاب الحركية والمسابقات الخفيفة ، علاوة على تخصيص المحور الرابع للنشاط الاجتماعي ويشتمل على عدد من الزيارات العلمية والترفيهية .