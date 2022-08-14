وزارة المالية تختتم فعاليات ملتقى سفراء الاستحقاق المحاسبي

الرياض : البلاد

اختتمت وزارة المالية اليوم فعاليات ملتقى سفراء الاستحقاق المحاسبي، المنعقد بمدينة الرياض، بحضور كل من رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، ورئيس مركز الاستحقاق المحاسبي الأستاذ عبدالعزيز المهذل، وسفراء الاستحقاق المحاسبي ونوابهم في كل من وزارات: المالية، والصحة، والداخلية، والمديرية العامة للدفاع المدني.

وحول دور وزارة المالية والجهات الحكومية في مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، أوضح معالي رئيس اللجنة التوجيهية أنه منذ صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على مشروع تحوّل كل الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، قامت وزارة المالية، ممثلة بلجانها المختلفة، وبمركز الاستحقاق المحاسبي، بالإشراف على تنفيذ المشروع، ومتابعة تقدّم الجهات الحكومية في الإنجاز، وتوفير الدعم والاستشارات والممكنات اللازمة. فيما يتمثل دور الجهات الحكومية في تنفيذ التحول المحاسبي، وحصر كل أصولها والتزاماتها، وإظهار مركزها المالي بشكل مستقل والمركز المالي للدولة بشكل موحد.

وأضاف أنه “في هذا السياق قامت الوزارة بإطلاق الكثير من البرامج والمبادرات التي من أهمها تطوير استراتيجية إدارة التغيير مع مساهمة ومشاركة الجهات المعنية بترشيح سفراء الاستحقاق المحاسبي ونوابهم”. وقال: “نحن معكم اليوم نفخر بكم، ونسعد -ولله الحمد- بإتمام المسار الأول، وهو برنامج تأهيل السفراء، الذي تم خلاله تأهيل أكثر من 400 سفير للاستحقاق المحاسبي من مختلف الجهات الحكومية، ونتطلع لمساهمة وجهود الجميع في إنجاز المسار الثاني المعني برفع كفاءة استخدام أدوات التغيير في جهاتكم لدعمها في رحلة التحول لتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي”، مؤكداً أن وزارة المالية ستـستمر في تقديم الدعم والتمكين لجميع الجهات في متابعة التنفيذ، وتقديم المشـورة والممكنات الازمة لتحقيق هذا التحول.

وضمن فعاليات الملتقى شاهد الحضور فيلمين وثائقيين روى الأول منهما رحلة تأهيل السفراء، بينما حمل الآخر عنوان (أين كنا.. أين أصبحنا؟). وبعده استعرض كل من سفراء ونواب الاستحقاق المحاسبي تجارب الجهات الحكومية التي ينتمون إليها لتنفيذ مشروع التحول المحاسبي، وتحديات التغيير، وكيف نجحوا في مواجهتها من خلال دعم القيادة العليا في الجهة بالتنسيق والتواصل مع مركز الاستحقاق المحاسبي، وبالتالي تحقيق الكثير من الإنجازات أثناء تطبيق النظام المحاسبي الجديد.

ومن جهته استعرض رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي المسارات القادمة لرحلة التحول المحاسبي، ودور كل من: منصة السفراء، و ديوانية السفراء، وبرنامج رواد الاستحقاق؛ لدعم السفراء في رحلة التحول المحاسبي، مشيراً إلى أن إدارة التغييــر والتدريــب فــي مركــز الاستحقاق المحاســبي نفذت الكثير من ورش العمـل للجهـــات الحكومية التـــي بـــدأت فعليـــاً التحـــول إلـــى الاستحقاق المحاســـبي وعـــدد مـــن الجهـــات المخطـــط لهـــا أن تتحـــول خلال الفتـــرة القريبـــة القادمـــة، مؤكداً أن سفراء الاستحقاق المحاسبي ونوابهم هم شركاء النجاح في رحلة التحول وحلقة الوصل بين مركز الاستحقاق وبين الجهات الحكومية التابعين لها، من أجل رفع الوعي وإثراء المعرفة بمشروع التحول المحاسبي وتعزيز الرغبة لتنفيذه وتحقيق الهدف الرئيسي له، وهو التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.

يذكر أن برنامج سفراء الاستحقاق المحاسبي يعد أحد أنشطة مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق ضمن مبادرة إدارة التغيير والتدريب والتطوير في مركز الاستحقاق المحاسبي بإشراف من وزارة المالية.