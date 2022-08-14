فيديو: أهداف مباراة بايرن ميونيخ وفولفسبورغ 2-0

انتصر حامل اللقب بايرن ميونيخ 2-0 أمام فولفسبورغ الأحد 14 أغسطس، ضمن مباريات المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا”.

وأمام 75 ألف من مشجّعيه في مدرجات ملعب “أليانز أرينا” حقق بايرن ميونيخ الفوز الثاني تواليًا في الموسم الجديد 2022-2023 ليتصدر المسابقة.

سجّل هدفي بايرن ميونيخ أمام فولفسبورغ كل من الألماني جمال موسيالا في الدقيقة 33، ومواطنه المخضرم توماس مولر في الدقيقة 44.

يلعب بايرن ميونيخ مباراة الجولة الثالثة من الدوري الألماني يوم الأحد المقبل 21 أغسطس في ملعب نادي بوخوم “فونوفيا روهرستاديون”.

شاهد أهداف مباراة بايرن ميونيخ وفولفسبورغ 2-0