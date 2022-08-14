فريقVampire Esports التايلاندي يحصد لقب بطولة” ببجي موبايل” الأولى ضمن موسم الجيمرز

نال 500 ألف دولار أمريكي وتأهل إلى مواجهة ببجي موبايل القادمة التي ستقام في موسم الجيمرز
الرياض – هاني البشر
اختتمت بطولة ببجي موبايل “PUBG Mobile” الأولى، التي تُعد خامس منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز – الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالمياً – في بوليفارد رياض سيتي في العاصمة الرياض.
يمجموع جوائز يبلغ مليوني دولار أمريكي وبمشاركة 18 من أفضل الفرق عالمياً، حقق فريق التايلاندي Vampire Esports لقب بطولة” ببجي موبايل”، وذلك بجانب إلى تأهل المراكز الخمسة الأولى إلى مواجهة” ببجي موبايل” في 18-20 أغسطس بمشاركة 12 فريقا من أفضل الفرق العالمية للحصول على أكبر حصة من مجموع جوائز تصل إلى مليون دولار أمريكي.