شاهد: مانشستر يونايتد يسقط أمام برينتفورد 4-0

انقاد مانشستر يونايتد إلى هزيمة قاسية قوامها 0-4 خارج أرضه السبت 13 أغسطس أمام برينتفورد، بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمته الثانية تواليًا في البريميرليغ، بعد أن خسر في المباراة الافتتاحية الأسبوع الماضي أمام برايتون هوف ألبيون 1-2.

وتذبل “الشياطين الحمر” لائحة المسابقة الإنجليزية لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عامًا، وبالتحديد منذ أغسطس في بداية موسم 1992-1993.

جاءت أهداف برينتفورد في الشوط الأول، وبالتحديد عبر جوشوا داسيلفا بالدقيقة (10) وماتياس يانسن (18) وبن مي (30) وبريان مبيمو (35).

يلعب مانشستر يونايتد الجولة المقبلة أمام ليفربول يوم الاثنين 22 أغسطس، علمًا بأنه خسر آخر 3 مواجهات أمام الريدز (0-5) و(0-4) و(2-4).

شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد 0-4