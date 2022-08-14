رجل يقتل نفسه بعد صدمه حاجزاً أمنياً لمبنى «الكابيتول» في واشنطن

واشنطن : وكالات

قالت الشرطة الأميركية إن رجلاً قاد سيارته إلى حاجز بالقرب من مبنى «الكابيتول» (مجلس النواب) الأميركي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد) ثم بدأ في إطلاق أعيرة نارية في الهواء قبل أن يقتل نفسه.

وأشارت إلى أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، اصطدم بالحاجز، وأنه في أثناء خروجه من السيارة، اشتعلت النيران في السيارة ثم فتح النار وأطلق عدة رصاصات في الهواء، مضيفةً: «الرجل أطلق النار على نفسه عندما اقترب منه ضباط الشرطة».

وتابعت: «لا يبدو أن الرجل كان يستهدف أي عضو في الكونغرس، والمحققون يفحصون خلفية الرجل لمحاولة التعرف على الدافع. كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في عطلة وهناك عدد قليل جداً من الموظفين يعملون في مجمع الكابيتول في تلك الساعة».

وقالت السلطات إنه لم تَرِد أنباء عن وقوع إصابات أخرى ولا تعتقد الشرطة أن أيًّا من الضباط ردوا بإطلاق النار.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد عدداً متزايداً من التهديدات، وحذّر المسؤولون الفيدراليون من احتمال وقوع هجمات عنيفة على المباني الحكومية في الأيام التي أعقبت مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، مقر الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا.