فيديو: أهداف مباراة مانشستر سيتي وبورنموث 4-0

حقق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا أمام بورنموث بأربعة أهداف نظيفة 4-0 السبت ضمن لقاءات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع مانشستر سيتي -حامل اللقب- رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة المسابقة الإنجليزية مناصفة مع أرسنال.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب “الاتحاد” الخاص بالسيتي، بصافرة الحكم الإنجليزي ديفيد كوت، وأمام نحو 60 ألف مشجّع في المدرجات.

سجّل أهداف مانشستر سيتي كل من إلكاي غوندوغان (19) وكيفين دي بروين (31) وفيل فودين (37) ومدافع بورنموث ليرما بالخطأ (79).

شاهد أهداف مانشستر سيتي وبورنموث 4-0