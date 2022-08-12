18 فريقا عالميا يتنافسون في “ببجي موبايل” خامس بطولات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز

الرياض – هاني البشر

انطلقت أمس الخميس منافسات خامس بطولات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز – أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – من خلال اللعبة الشهيرة ببجي موبايل “PUBG Mobile”، والتي تمتد لفترة 3 أيام (11 – 13 أغسطس)، وتحتضنها منطقة Esports Arena في بوليفارد رياض سيتي.

وتشهد البطولة تنافس 18 من أفضل الفرق العالمية للحصول على أكبر حصة من مجموع الجوائز البالغة مليوني دولار أمريكي، ويشارك من منطقة الشرق الأوسط كل من ممثل المملكة العربية السعودية Team Falcons إلى جانب فريق Nigma Galaxy وفريق Virtual Gaming Squad، ومن منطقة أوروبا فريق Denizbank Wildcats و TJB Esports، ومن منطقة جنوب شرق آسيا فريق 4Rivals و Box Gaming و Morph و Vampire Esports، ومن منطقة جنوب آسيا فريقي Stalwart Esports و 52 Esports، ويمثل منطقة شرق آسيا كل من فريق Donuts USG و DWG KIA و Regan.S Gaming، بالإضافة إلى فريق Aton Esports و Back 2 Back و Vivo Keyd من منطقة أمريكا.

وقال أحمد البشري، الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “سعداء بأن نُقدّم أحد أكبر بطولات ببجي موبايل ضمن موسم الجيمرز. وجود هذا العدد من أبرز الفرق من مختلف أنحاء العالم يعكس أهمية الحدث، وأرقام المشاهدات للبث المباشر في تزايد مستمر ومن المتوقع امتلاء مدرجات منطقة Esports Arena، وكلها مؤشرات توضّح بأننا سنحظى ببطولة عالمية تمنح تجربة استثنائية وفريدة من نوعها لمجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية بجميع أطيافه”.

وقال جيمس يانغ، مدير منافسات الألعاب الإلكترونية العالمية في ببجي موبايل: “نتوقع أن تكون منافسة ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوة لهذا العام الأضخم والأفضل حتى الآن. وهذه نسختنا الثانية من المنافسة العالمية القائمة على الدعوة، ونتطلع لتقديم شكل جديد من الحدث إلى المنطقة لنُظهر روح مجتمع اللعبة الفريد التي أوجدتها منافسات ألعاب ببجي موبايل الإلكترونية وفرقها الموهوبة”.

وتُبث منافسات بطولة ببجي موبايل مباشرة على حسابات موسم الجيمرز في مختلف منصات التواصل الاجتماعي في الساعة 2:00م بتوقيت الرياض، من خلال 9 لغات مختلفة لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة متابعة جميع أحداث المنافسات والأجواء الخاصة بالبطولة.