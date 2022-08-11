ميزة الدفعة الأخيرة للتمويل العقاري لأول مرة بالمملكة مع إمكانية سداد تصل 30 عاما

الرياض : البلاد

أطلقت “السعودية لتمويل المساكن”، ولأول مرة في المملكة، ميزة “الدفعة الأخيرة” للتمويل العقاري رغبة في توفير المزيد من المميزات والحلول التمويلية العقارية للمستفيدين بهدف تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم بكل يسر وسهولة.

الدفعة الأخيرة هي ميزة للتمويل العقاري تناسب جميع العملاء؛ فهي تتوافق مع دخلهم والتزاماتهم ومع إدارة دفعاتهم المالية وتمنحهم إمكانية تقليل الدفعات الشهرية للتمويل العقاري حسب التغييرات في دخلهم الشهري لينعم العميل بمستوى معيشي أفضل خلال فترة التمويل التي قد تستمر الى 30 سنة مقابل سداد مبلغ محدد كدفعة أخيرة في نهاية فترة التمويل.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال الأستاذ/ بندر بن سعيد الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن، بأن الشركة تحرص على توفير حلول تمويلية واسعة وخيارات مبتكرة للتمويل العقاري والتي تلبي مختلف احتياجات العملاء في المملكة، وهو ما يمنحهم مزيداً من فرص الحصول على تمويل عقاري ملائم لاحتياجاتهم وتعتبر جميع الفئات مؤهلة للحصول على هذه الميزة، بما في ذلك المواطنين المتقاعدين أو الذين على وشك التقاعد.