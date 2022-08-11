سيارة التصدير الرقم 1 مليون من ’إم جي‘ تخرج عن خط الإنتاج

جدة : البلاد

احتفلت ’إم جي موتور‘ (MG Motor) بخطوة بارزة ضمن مسيرتها المتميّزة، وذلك مع خروج المركبة رقم 1 مليون المخصَّصة للتصدير الدولي عن خط الإنتاج. وهذا الطراز الأسطوري هو من نوع MG ZS الجديد، وبالتالي فإنه يشكّل رمزاً للإنجازات المبهِرة التي تحقِّقها العلامة التجارية بريطانية المنشأ منذ أن باشرت عمليات التصدير بعد الاستحواذ عليها من قِبَل ’سايك موتور‘ (SAIC Motor) سنة 2007.

تقوم ’إم جي‘ حالياً ببيع سياراتها في 84 دولة حول العالم، ويُعدّ الشرق الأوسط أحد أسواقها الرئيسية. وخلال ثمان سنوات فقط، ومنذ إطلاق العلامة التجارية رسمياً خلال ’معرض دبي الدولي للسيارات‘، باعت ’إم جي‘ أكثر من ١٢٠,٠٠٠ سيارة في المنطقة. وكنتيجة للشعبية المتنامية جداً التي تحظى بها، أصبحت الشركة الآن تحتلّ المرتبة السادسة بين مصنِّعي السيارات المتواجدين في الشرق الأوسط.

وقال توم لي، العضو المنتدب لشركة “إم جي”، “يأتي هذا الإنجاز الأحدث من نوعه تأكيداً جديداً على التحسن الملفت في مكانة وحضور علامة “إم جي” التجارية في جميع أنحاء العالم. وهذا يعكس التزام “إم جي” تجاه عملائها على الصعيدين العالمي والإقليمي، بدءاً من دعم موقع “أدفانسد ديزاين ستوديو”Advanced Design Studio الخاص بنا في لندن، والدعم المقدم من فريقنا في المقرات الرئيسية، وصولاً إلى دعم شركائنا الأوفياء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.”

هذا النجاح يظهر أيضاً في العديد من الأسواق الدولية الأخرى، مع استمتاع العملاء حول العالم بتجارب القيادة عالية الجودة التي توفرها سيارات ’إم جي‘. وتُعتبَر العلامة التجارية حالياً بين أول 10 علامات تجارية في 18 دولة، بما فيها أستراليا ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية.

ويستفيد مالكو ’إم جي‘ من الأعمال التي يقوم بها الأخصّائيون الماهرون في مراكز الأبحاث والتطوير التابعة للشركة، مع تمتُّع الطرازات بشهرة واسعة لما تتميّز به من تصاميم ملفِتة وقيمة عالية للمال واحتوائها على أحدث التقنيات. وأحد الأمثلة على نجاح ’إم جي‘ هي المركبة الرياضية متعدَّدة الاستعمالات (SUV) طراز MG ZS التي أصبحت الآن طراز الـSUV الأكثر مبيعاً في أستراليا وتشيلي من بين دول أخرى. أما في الشرق الأوسط، فقد تركت مجموعة من الطرازات التي جرى طرحها مؤخراً مثل ZST، RX8 Black Edition وGT أثراً مميّزاً، مع توسعة وصول مجموعة طرازات ’إم جي‘ إلى العملاء وتعزيز مستويات جاذبيتها ومكانتها أكثر.

وقال هشام الصحن، المدير العام لشركة “إنتر إميرتس موتورز”، “من دواعي فخرنا وسرورنا البالغ أن نكون جزءاً من علامة تجارية مرموقة للسيارات تزخر بإرث عريق وملهم، وتعد بمستقبل مشرق. تشهد سيارات “إم جي” إقبالاً هائلاً وطلباً استثنائياً في جميع أنحاء العالم وفي المنطقة. وفيما يتعلق بالسيارات من نوع MG ZS في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن ما يقرب من 23 بالمائة من عملائنا يمتلكونMG ZS . وهذه السيارة على وجه الخصوص قد فاقت كل التوقعات، لأنها مصممة على نحو يلبي المتطلبات الفريدة للأفراد والعائلات في وقتنا الراهن. لقد كانت التعليقات والتقييمات إيجابية للغاية، ونتوقع أن نشهد طلباً متزايداً على هذا الطراز على وجه التحديد الآن وعلى مدى السنوات القادمة.”

من جهته تحدث كريس فرناندو، مؤسسRysha Media، بالقول، “عندما تنطلق بسيارة MG ZST في أرجاء المدينة سرعان ما تشعر بأدائها الذي يغلب عليه الطابع الرياضي بامتياز، وبالإضافة إلى أداء محركها القوي، فإن ملاقط المكابح الحمراء والعلامة التجاريةTrophy ، وعجلة القيادةGTI ، جميعها تمنح طابعاً جديداً كلياً لسيارة الدفع الرباعي الرياضية متعددة الإستخدام.” وأضاف بالقول، “حتى عندما تكون عند إشارات المرور، وتحديداً لحظة الضغط بقدمك على دواسة الوقود بالتزامن مع أنتقال ضوء إشارات المرور إلى اللون الأخضر، ستشعر بالقوة التي يُخرجها المحرك عند الاستعداد للانطلاق. كما أن المحرك سلس وهادئ للغاية ولا يُحدث اهتزازات في المقصورة على الإطلاق .”

في عام 2021، اختارت “إم جي” شركة “إنتر إميرتس موتورز” اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻲ وأوﻻده اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ، الموزع الرسمي لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ ذلك الحين شهدت الشركة توسعاً بوتيرة متسارعة للغاية، بحيث أنها اليوم تدير خمس صالات عرض في كل من أبوظبي والعين ودبي ورأس الخيمة والشارقة، كما أنها تعتزم افتتاح صالة عرض جديدة قريباً في الفجيرة، ولديها كذلك مراكز خدمة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة. وبفضل الرؤية الصائبة والفريق والدعم اللامحدود، حققت “إم جي” الإمارات العربية المتحدة حصة في السوق بلغت 2.8٪ بحلول ديسمبر 2021. كما نجحت “إم جي” في ترقية مركزها في السوق من 15 في سوق السيارات، عند إطلاقها، إلى المركز السابع في غضون تسعة أشهر .

تم إدراج طرازات “إم جي” في قائمة مجموعة السيارات الأفضل للعام في الشرق الأوسط، وهي متوفرة بأسعار جذابة ومع الدعم والضمانات.