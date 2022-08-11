معادن تسجل صافي أرباح للربع الثاني بنسبة 265%

الرياض : البلاد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، اليوم، نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2022م، حيث ارتفع صافي الربح في الربع الثاني من عام 2022م بنسبة 85% على أساس ربعي ليصل إلى 4 مليارات ريال، ليرتفع بذلك صافي الأرباح للنصف الأول من عام 2022م بنسبة 232% وتصل إلى 6.2 مليارات ريال، بالمقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات بنسبة 95% على أساس ربعي وصلت إلى 11.9 مليار ريال، لتبلغ مبيعات الشركة في النصف الأول من العام 20.8 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 80% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2021م.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني من عام 2022م لتصل إلى6.9 مليارات ريال، وارتفعت في النصف الأول من العام بنسبة 128% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق لتصل إلى 11.3 مليار ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت أن تحقيق النتائج القياسية للنصف الأول جاء نظير تطور عمليات الشركة التشغيلية التي أدت إلى زيادة المبيعات، ونتيجة التوجهات الإيجابية للأسواق، إلى جانب الحفاظ على أعلى معايير السلامة والمضي نحو تطبيق أهداف الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأكد أن معادن ستواصل الاستثمار في تعزيز قدراتها الإنتاجية في مختلف قطاعاتها لتلبية طلب السوق، بالتزامن مع مواصلة استكشاف الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

ويُعزى نمو نتائج معادن خلال هذه المدة إلى زيادة حجم إنتاج المشاريع الجديدة وتحسّن كفاءة الأعمال الحالية، حيث انعكس إنتاج مشروع أمونيا 3 على المبيعات الإجمالية، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 1.1 مليون طن سنوياً، وهو جزء من التوسع المستمر الذي سيعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أكبر منتجي أسمدة الفوسفات في العالم.

وتواصل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات زيادة إنتاجها، ما أسهم في زيادة حجم مبيعات أسمدة الفوسفات بنسبة 15%، بالمقارنة بلربع الثاني من عام 2021م، إلى جانب تحقيق أعمال الألمنيوم أداءها القوي، على خلفية تعزيز الكفاءة في العمليات وزيادة المبيعات.

وتمضي معادن قدماً نحو زيادة قدرتها الإنتاجية لتعدين الذهب بنسبة 70% مع بدء إنتاج مشروع منجمَيْ منصورة ومسرة، وهو حالياً في المراحل النهائية من الإنشاء ليكون أكبر مشاريع الذهب في المملكة.