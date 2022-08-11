احضروا الكرة الذهبية إلى بنزيمة “الآن”!

واصل كريم بنزيمة التألق خلال عام 2022 وحصد لقبًا جديدًا لصالح ريال مدريد بالفوز بكأس السوبر الأوروبي أمسية الأربعاء 10 أغسطس.

وسجّل بنزيمة هدفًا في الفوز 2-0 أمام إنتراخت فرانكفورت الألماني، في المباراة التي جرت بالملعب الأولمبي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

وازدادت أسهم بنزيمة (34 عامًا) في الفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد أن نجح في قيادة ريال مدريد لحصد 4 بطولات محلية وقارية في 2022.

النجم الجزائري الأبوين قاد هجوم ريال مدريد لحصد الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، ثم دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

إجمالًا سجّل بنزيمة خلال البطولات الـ4 المشار إليها 45 هدفًا من 47 مباراة، كما قدّم 15 تمريرة حاسمة، في موسم هو الأفضل له تاريخيًا.

يقضي بنزيمة الموسم الـ13 تواليًا بقميص النادي الملكي، في حين أنه وفد إليه عام 2009 قادمًا من ليون الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.

(23) هي جملة ألقاب بنزيمة مع ريال مدريد، أبرزها 5 مرات دوري أبطال أوروبا، و4 مرات كأس العالم للأندية ومثلهم كأس السوبر الأوروبي.

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وبهدفه في كأس السوبر الأوروبي أمام فرانكفورت، فإن بنزيمة أصبح ثاني الهدّافين التاريخيين في ريال مدريد بتجاوزه رقم راؤول غونزاليس.

وأوصل بنزيمة رصيده إلى 324 هدفًا في الترتيب الثاني، تاركًا راؤول ثالثًا (323) فيما يتصدر القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو (450 هدفًا).

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