احضروا الكرة الذهبية إلى بنزيمة “الآن”!

واصل كريم بنزيمة التألق خلال عام 2022 وحصد لقبًا جديدًا لصالح ريال مدريد بالفوز بكأس السوبر الأوروبي أمسية الأربعاء 10 أغسطس.

وسجّل بنزيمة هدفًا في الفوز 2-0 أمام إنتراخت فرانكفورت الألماني، في المباراة التي جرت بالملعب الأولمبي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

وازدادت أسهم بنزيمة (34 عامًا) في الفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد أن نجح في قيادة ريال مدريد لحصد 4 بطولات محلية وقارية في 2022.

النجم الجزائري الأبوين قاد هجوم ريال مدريد لحصد الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، ثم دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗖𝘂𝗽 ✅ The best way to start the season… ⚔️ ¡ 𝗛𝗮𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱 ! #Nueve #SuperCup #Alhamdulilah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/nfpGQzbqVf

— Karim Benzema (@Benzema) August 10, 2022