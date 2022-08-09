تمام للسيارات المستعملة تطلق موقعاً إلكترونياً تفاعلياً لتسوق السيارات

جدة : البلاد

أعلنت تمام للسيارات المستعملة، وهي جزء من الشركة الوطنية للسيارات التابعة لمجموعة الكندي للسيارات، إحدى أبرز موردي السيارات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق موقعها الإلكتروني التفاعلي الجديد، وهو ما سيجعل رحلة شراء السيارات أكثر سهولة وملاءمة ويساهم في الوقت ذاته في سد الفجوة بين التواصل عبر الإنترنت ومن دون الاتصال بالإنترنت. وستتيح هذه المنصة لمتسوقي السيارات إمكانية تصفح مجموعة واسعة من السيارات الأكثر تميزاً وفخامة والمتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بأسعار تنافسية للغاية لتتوج متعة الحصول على سيارة منخفضة العداد نسبياً.

وفي معرض تعليقه على إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد، قال مارك جنكينز، الرئيس التنفيذي لمجموعة الكندي للسيارات، “في السنوات الأخيرة، شهد قطاع السيارات تحولاً كبيراً، حيث تغير سلوك المشترين وعادات شراء السيارات في صالات العرض في الواقع الحقيقي ليصبح أكثر توجهاً نحو السلوك الافتراضي. كما تم تصميم موقعنا الإلكتروني الجديد على نحو هادف بحيث يضع في الاعتبار أولوية تلبية متطلبات العملاء ومواكبة ميولهم. هدفنا هو تقديم تجربة جذابة للغاية، بحيث يتمكن العملاء من مشاهدة السيارات رقمياً والتعرف على مواصفات محددة وتعديل الخيارات بحيث تتلاءم مع ميزانيتهم على نحو أكثر دقة. وكما نعلم فقد أصبح المستقبل للتقنيات الرقمية، ونحن بدورنا نرغب بأن نقدم إلى عملائنا تجربة فريدة ومريحة، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت.”

يأتي موقع تمام للسيارات المستعملة الجديد كلياً مجهزاً بمجموعة من المزايا الشاملة والمبتكرة، من بينها تقنية “سبين كار” (SpinCar)، التي تعد الأكثر تميزاً وتفرداً لأنها توفر تجربة أكثر متعة وجاذبية لمتسوقي السيارات. وبفضل هذه التقنية يتمكن هؤلاء من تدوير السيارة بسهولة واستلام تنبيهات عن آخر وأحدث المزايا، إذ يمكنهم بنقرة واحدة معرفة المزيد عن هذه الميزة المحددة.

وفي حال رغب العميل باستبدال سيارته القديمة، فيمكنه الحصول على المبلغ النقدي أو الترقية إلى سيارة جديدة بطريقة سلسة وخالية من المتاعب من خلال الموقع الإلكتروني الجديد. إلى جانب ذلك، يتمتع متسوقو السيارات بمزيد من المرونة أثناء تجربة التسوق، حيث يتمكنون من تعديل العديد من العناصر والشروط القابلة للتغيير، مثل فترة السداد والدفعة المقدمة وسعر الفائدة، وذلك حتى يتسنى لهم عمل حساباتهم الخاصة ووضع الميزانية المناسبة لهم وفقاً لذلك.

وإلى جانب العروض الجذابة التي تتيح أفضل قيمة مقابل النقود والمتعارف عليها في سوق السيارات المستعملة، سيوفر موقع تمام للسيارات المستعملة الجديد والسهل التصفح للعملاء فرصة الاستفادة من المزيد من الحلول المصممة لتلبية متطلباتهم الفريدة. سيتمكن مشترو السيارات الآن من استكشاف الخيارات ذات الصلة بالتأمين على السيارات، أو المتعلقة بهيئة الطرق والمواصلات ومعادلة التسجيل، ومنتجات مثل تظليل النوافذ وحماية الطلاء وغيرها المزيد.

بالنسبة للعملاء الذين يرغبون في الحصول على تجربة أكثر خصوصية، فبإمكانهم زيارة صالة عرض تمام للسيارات المستعملة التي تتميز بحجمها الهائل، وتضم أكثر من 200 سيارة. وبمقدور مشتري السيارات زيارة صالة العرض في رأس الخور لإلقاء نظرة فاحصة على السيارات التي يضعونها في اعتبارهم.

قال ستيف مولينو، المدير العام لقسم المبيعات في الوطنية للسيارات، التابعة لمجموعة شركة الكندي للسيارات ، “نحن في مجموعة الكندي للسيارات ملتزمون بتسخير الابتكارات العالمية لعملائنا المحليين ودعمهم بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة. نحن نستثمر لضمان جعل كل نقطة اتصال للعملاء – سواء عبر الاتصال بالإنترنت أو من دون الاتصال بالإنترنت – تجربة تنطوي على قيمة عالية لهم وتمنحهم مزيداً من الراحة والملاءمة. وهذا، في الواقع، هو مستقبل تسوق وشراء السيارات، ونحن بدورنا نتطلع إلى مواصلة خدمة عملائنا بشكل أكثر فاعلية وسلاسة، الآن وعلى مدى السنوات القادمة. وأود التنويه بأنه حتى نتمكن من تحقيق النجاح في المستقبل، ينبغي علينا تقديم حلول هجينة لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء المتغيرة ديناميكياً.”

تقدم تمام للسيارات المستعملة للعملاء صفقات قيّمة ورائعة على السيارات المستعملة ذات مستوى جيد جداً من الصيانة من جميع العلامات التجارية المنخفضة العداد. وتمام هي شركة رائدة في القطاع تقدم خدمة عملاء متطورة وتتفهم كلياً كافة احتياجات العملاء، وسيساعد موظفوها المتمرسون العملاء في حل أي مشاكل تتعلق ببيع أو شراء السيارات.