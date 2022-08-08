دي يونغ يواجه دعوى قضائية من برشلونة.. ما القصة؟

هدد ناي برشلونة الإسباني بإلغاء عقد لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ (25 عامًا) ومقاضاته قانونيًا بحسب مصادر إعلامية صادرة الاثنين 8 أغسطس.

صحيفة “The Athletic” البريطانية قالت من مصدر موثوق إن رئيس برشلونة، خوان لابورتا، يدرس تقديم دعوى قضائية ببطلان عقد دي يونغ.

واستند النادي الكاتالوني إلى أن العقد الذي أبرمه دي يونغ مع الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو عام 2020 باطل من الناحية القانونية.

دي يونغ التحق ببرشلونة صيف 2019 قادمًا من أياكس الهولندي مقابل 86 مليون يورو، وفي العام التالي 2020 جدد تعاقد إلى 2026 مع بارتوميو.

لماذا يريد برشلونة إلغاء عقد دي يونغ؟

بحسب يومية “Marca” الإسبانية، فإن برشلونة يضغط على دي يونغ لقبول عرض مانشستر يونايتد، النادي يريد التخلص من اللاعب بأي طريقة.

وأرسل برشلونة فاكسًا رسميًا إلى محامي دي يونغ يوم 15 يوليو الماضي، بمجرد رفض اللاعب عرض مانشستر يونايتد، ما تم اعتباره ورقة ضغط.

Barcelona have told Frenkie de Jong that they want him to revert back to his previous contract because they have evidence of criminality around his renewal by the club’s former board and can threaten legal action, reports @David_Ornstein pic.twitter.com/TnSiSvRva9 — B/R Football (@brfootball) August 8, 2022



لماذا يعتبر عقد دي يونغ غير قانوني؟

طبقًا لتقرير “The Athletic” يرى برشلونة أن عقد دي يونغ يحظى بثغرات قانونية عديدة متعلقة بأنشطة غير قانونية لجوزيب ماريا بارتوميو.

يريد برشلونة إلغاء العقد الذي وقّعه دي يونغ مع بارتوميو عام 2020، والعودة إلى العقد الأصلي للاعب الموقّع 2019 عند قدومه من أياكس.

بموجب عقد عام 2020، اتفق دي يونغ مع بارتوميو على تخفيض راتبه السنوي في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا. مقابل رفع الراتب في المواسم التالية وتحصيل ما تم خفضه، أي أن اللاعب سيحصل كامل مستحقاته دون اقتطاع، ويرى لابورتا أن هذا الإجراء غير قانوني.

اقرأ أيضًا.. بسبب برشلونة نيمار أمام القضاء الإسباني في قضية “احتيال”!



رد فعل محيط دي يونغ ضد برشلونة

أصدر رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في هولندا، إيفجيني ليفتشينكو، بيانًا اعتبر فيه ما يحدث مع دي يونغ “ابتزازًا واضحًا”.

كما هدد ليفتشنكو بتصعيد الأمر إلى رابطة اللاعبين المحترفين العالمية “FIFPRO” وأوضح أنها بالفعل تراقب تطور الأحداث.