دي يونغ يواجه دعوى قضائية من برشلونة.. ما القصة؟

هدد ناي برشلونة الإسباني بإلغاء عقد لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ (25 عامًا) ومقاضاته قانونيًا بحسب مصادر إعلامية صادرة الاثنين 8 أغسطس.

صحيفة “The Athletic” البريطانية قالت من مصدر موثوق إن رئيس برشلونة، خوان لابورتا، يدرس تقديم دعوى قضائية ببطلان عقد دي يونغ.

واستند النادي الكاتالوني إلى أن العقد الذي أبرمه دي يونغ مع الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو عام 2020 باطل من الناحية القانونية.

دي يونغ التحق ببرشلونة صيف 2019 قادمًا من أياكس الهولندي مقابل 86 مليون يورو، وفي العام التالي 2020 جدد تعاقد إلى 2026 مع بارتوميو.

لماذا يريد برشلونة إلغاء عقد دي يونغ؟

بحسب يومية “Marca” الإسبانية، فإن برشلونة يضغط على دي يونغ لقبول عرض مانشستر يونايتد، النادي يريد التخلص من اللاعب بأي طريقة.

وأرسل برشلونة فاكسًا رسميًا إلى محامي دي يونغ يوم 15 يوليو الماضي، بمجرد رفض اللاعب عرض مانشستر يونايتد، ما تم اعتباره ورقة ضغط.

