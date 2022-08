جماهير تشيلسي تثير الجدل بأغنية لخاليدو كوليبالي

تعرضّت جماهير تشيلسي الإنجليزي لانتقادات بسبب أغنية وُصفت بغير اللائقة تجاه لاعب الفريق الجديد، السنغالي خاليدو كوليبالي.

كوليبالي (31 عامًا) انضم إلى صفوف تشيلسي في ميركاتو الصيف الجاري 2022 قادمًا من نابولي الإيطالي مقابل نحو 38 مليون يورو.

وشارك المدافع المخضرم في تشكيلة تشيلسي بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي السبت الماضي أمام إيفرتون حين فاز البلوز 1-0.

شاهد ملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون



وأظهر كوليبالي مستويات قوية خلال المباراة، ما جعل جماهير النادي الموجودة في ملعب “غوديسون بارك” ينشدون أغنية باسمه.

لكن على ما يبدو فإن جماهير تشيلسي لا تحسن صياغة كلمات الأغاني، بعد أن تعرضت لسيل من الانتقادات والسخرية على نطاق واسع.

تقول الأغنية: “اااه كوليبالي .. أووه اااه .. أريد أن أعرف أنه من السنغال”.. هذه الكلمات باتت مؤخرًا مسار سخرية رواد التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر إعلامية إنجليزية أن جماهير تشيلسي ربما تضطر لتغيير بعض كلمات الأغنية بعد حملة الانتقادات الأخيرة.

أغنية جماهير تشيلسي لخاليدو كوليبالي

top 2 worst chants ive ever heard and its not 2nd pic.twitter.com/OQDkPvhewx

— joe ⚒ (@j1mrphy) August 7, 2022