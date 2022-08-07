كاسبرسكي: نصائح للآباء حول أمن ألعاب الأطفال على الإنترنت

جدة : البلاد

قدّم خبراء كاسبرسكي نصائح حول التهديدات الرقمية التي يمكن أن تتربّص بالمستخدمين، ولا سيما الأطفال، عند ممارسة الألعاب على الإنترنت، وأفضل سبل الحماية منها، وذلك بعد التسريب الأخير، الذي يكشف عن طريقة إشراف لعبة Roblox على المحتوى. وتكشف الوثائق المسربة عن استهداف المحتالين للأطفال على المنصة التي لا تسعى إلى بذل العناية اللازمة لحمايتهم. كذلك، وُجدت في المستندات مشكلة كبيرة تمثلت في أنه بالرغم من أن أنظمة Roblox تفحص جميع التقارير المرفوعة إليها حول إساءة الاستخدام، فإنه لا تُتخذ إجراءات إلا في نحو 10% فقط من تلك التقارير. ويشير هذا إلى أن الأطفال ما زالوا يواجهون الكثير من الأخطار، حتى على منصة ألعاب يخضع المحتوى فيها للرقابة.

وتتيح منصة الألعاب Roblox للاعبين إنشاء بيئات محاكاة للألعاب ومواقع افتراضية خاصة بهم، حيث يمكنهم اللعب في مواقع مختلفة بأنفسهم أو دعوة لاعبين آخرين. وهناك مواقع ملائمة وشائعة جدًا يمكن للاعبين فيها اختيار حيوان أليف وتربيته، أو الذهاب في مضمار عقبات مع شخصياتهم. وتتاح هذه الألعاب في أشكال وأنواع لا حصر لها، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا 50 مليونًا بحلول نهاية العام 2021، معظمهم من الأطفال في سن المدرسة.

وقد يلتقي هؤلاء الأطفال أثناء اللعب بمحتالين قد يكونون أعضاء في اللعبة أو حتى صانعيها، ويمثلون مصدر تهديد داخل عالم اللعبة، حيث يحاولون الاعتداء على الغير وخداعهم وتخويفهم. فبوسع المحتالين، مثلًا، استخدام موضوع عالم لعبة Roblox لإنشاء مخططات تصيّد لسرقة بيانات تسجيل الدخول إلى الحساب وسحب الأموال من الضحية، أو يمكن أن يُعرض على اللاعبين، تحت ستار العملة المتداولة في اللعبة، واسمها Robux، التسجيل باسم حقيقي أو دفع المال مقابل المشاركة في “يانصيب رابح” مزعوم، لن تجلب المشاركة فيه سوى خسارة المال.

وقال أندري سيدنكو المحلل الرئيس لمحتوى الويب لدى كاسبرسكي، إنه ينبغي عدم الاطمئنان تمامًا إلى نظام رقابة المحتوى في Roblox، مشيرًا إلى أن اللعبة قد تنطوي على أخطار تتهدّد أطفال المدارس الذين قد لا يكونون على دراية بالعديد من قواعد الأمن الرقمي، لافتقارهم إلى الخبرة.

ويقدّم خبراء كاسبرسكي بعض القواعد لمساعدة المستخدمين في حماية بياناتهم وأنفسهم وأطفالهم: