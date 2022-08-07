شاهد: تشيلسي ينتصر وليفربول يقع في الفخ

انتصر تشيلسي في ميدان إيفرتون “غوديسون بارك” بنتيجة 1-0 السبت 6 أغسطس ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجّل هدف اللقاء الوحيد متوسط الميدان الإيطالي جورجينيو بالتخصص من علامة الجزاء عند الدقيقة 45+9 من أحداث الشوط الأول.

وبات تشيلسي أكثر فريق يحقق الفوز في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز منذ تدشيه عام 1992 بواقع 20 انتصار افتتاحي.

في مباراة أخرى تعادل ليفربول خارج ميدانه 2-2 بصعوبة مع فولهام.

كما حصد توتنهام انتصارًا عريضًا على ىملعبه بنتيجة 4-1 أمام ساوثهامبتون.

وحقق نيوكاسل فوزًا سهلًا أمام الصاعد حديثًا نوتنغهام فورست 2-0.. فيما فاز بورنموث 2-0 أمام أستون فيلا، وانتصر ليدز يونايتد 2-1 ضد وولفرهامبتون.