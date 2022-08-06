تايوان.. العثور على مسؤول عن برنامج للصواريخ ميتا داخل فندق

تايبيه : أ ف ب

توفي مسؤول تايواني كبير يتولى الإشراف على برنامج إنتاج صواريخ إثر نوبة قلبية في فندق السبت، حسب المعهد الذي كان يعمل فيه، بينما تجري الصين أكبر مناورات عسكرية في تاريخها حول الجزيرة.

وكان أويانغ لي-هسينغ (57 عاما) نائب رئيس معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة عسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية أنه سافر إلى جنوب البلاد في رحلة عمل.

وأكد المعهد في بيان نُشر على موقعه الالكتروني أنه عثر على المسؤول السبت غائبا عن الوعي في فندق في هنغتشون بمقاطعة بينغتونغ. وأضاف أن “فحص الطب الشرعي حدد سبب الوفاة احتشاء في عضلة القلب وذبحة صدرية”.

وقالت الوكالة التايوانية إن أويانغ كان مسؤولًا عن الإشراف على “إنتاج أنواع عدة من الصواريخ”، وتولى منصبه هذا في وقت سابق من العام الجاري”.

وتحاول الحكومة التايوانية تكثيف إنتاجها من الصواريخ في مواجهة تهديد غزو من جانب بكين التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها.