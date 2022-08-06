الرياضة الأخضر الأولمبي يختتم معسكره استعداداً لدورة التضامن الإسلامية

الرياض – هاني البشر اختتم المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم السبت معسكره في مدينة بوردور التركية، والذي أقيم في إطار الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الإسلامية (كونيا 2021)، المزمع انطلاقها خلال الفترة من 8 إلى 16 من شهر أغسطس الجاري في تركيا. وأدى لاعبو “الأخضر” صباح اليوم حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة على كامل مساحة الملعب. وشهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب محمد الرشيدي الذي تم استدعاءه للمشاركة مع “الأخضر” في البطولة، بديلًا عن اللاعب أيمن يحيى الذي تعرض لإصابة في العضلة الضامة. وغادرت بعثة المنتخب الوطني من مدينة بوردور إلى مدينة كونيا، استعدادًا لخوض منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الإسلامية. من جهة أخرى، أعادت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإسلامية (كونيا 2021) جدولة منافسات لعبة كرة القدم، بعد انسحاب منتخب إيران، حيث تقرر أن يفتتح “الأخضر” مبارياته بمواجهة منتخب أذربيجان يوم الاثنين 8 أغسطس، في حين سيلاقي منتخب المغرب يوم الأربعاء 10 أغسطس.