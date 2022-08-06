أخضر كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص يتوج بكأس العالم

جدة- البلاد
حقق منتخب الأولمبياد الخاص السعودي لكرة القدم الموحدة إنجازا تاريخيا بعد التتويج ببطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة بمدينة ديترويت الأمريكية، التي أقيمت خلال الفترة من 31 يوليو حتى اليوم 6 أغسطس الجاري، بعد تغلبه في المباراة النهائية على رومانيا 1/3.
واحتفلت سماء ولاية ميشيغان الأمريكية خاصة مدينه ديترويت التي أقيمت بها البطولة، عقب انتهاء المباراة بانهمار الأمطار- وكأنها أمطار الخير – التي قررت مشاركة أبناء المملكة فرحتهم بهذا الإنجاز العظيم.
قصص من العطاء وبذل الجهد ضربها لاعبو المملكة في تلك البطولة، وهم يشاركون مع منتخبات البرازيل، جامايكا، كوريا، المغرب، نيجيريا، باراجواي، رومانيا، سنغافورة، أمريكا، وعلى امتداد أيام البطولة، كان التصميم يزيد يوما بعد يوم من أجل العودة الى أرض المملكة محملين بالميداليات الذهبية، فعادوا متوجين بالذهب الذي زين صدورهم.
وقد جاء الفوز على رومانيا في المباراة النهائية؛ تتويجا لمسيرتهم في تلك الكأس، حيث قدموا مباراة رائعة وقدم جميع اللاعبين عرضا قويا نالوا من خلاله تشجيع الجماهير الغفيرة التي حضرت اللقاء.
وعقب نهاية المباراة والتتويج بالمركز الأول والميدالية الذهبية، حرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي والذي شهد اللقاء على الاتصال الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا، عضو اللجنة الأولمبية الدولية الرئيس الفخري للأولمبياد الخاص السعودي وتهنئتها على هذا الإنجاز الكبير، كما قام بتهنئة اللاعبين وجهازهم الفني عقب نهاية المباراة.
تحول ملعب المباراة عقب نهايتها الى كرنفال من الفرح والاحتفال بهذا الفوز الكبير وحرص عبد الرحمن القريشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي، الذي رافق الوفد، على تهنئة رئيس الوفد شادي أحمد البدوي وجميع أعضاء البعثة واللاعبين، وخص بالتهنئة عـبد الـعزيـز الـمهنا مـدرب المنتخب، ومساعد المدرب فهد الحرقان، وأخصائي العلاج الطبيعي عـلي العمرانـي على المجهود الكبير الذي بذلوه وأثمر عن الفوز بالميدالية الذهبية.