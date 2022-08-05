” مشكورة ومبلش” تتألقان.. و”بشاير” الأسرع في الأشواط الصباحية بمهرجان ولي العهد للهجن

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الطائف- البلاد



تواصلت بميدان الطائف صباح اليوم الجمعة الخامس من أغسطس 2022, فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن 2022، بسباقات “سن الجذاع” على مدار 10 أشواط من نقطة الخمسة كيلومترات.

وقد بحثت “مشكورة” ملك حمدان محمد خليفة ضاحي العميمي عن تحقيق التميز والتفوق في شوط (الجذاع بكار) الرئيسي, وكان لها ما أرادت بعد أن نجحت في حسم معركتها مع المنافسين، محرزة اللقب في 7 دقائق و53 ثانية و60 جزءا من الثانية، لتأتي “استشاره” لمحمد علي حمد علي المري على المركز الثاني بتوقيت 7.58.93 دقائق، فيما كانت “بلشه” ملك محمد سهيل عويضان العامري ثالثة، حيث وصلت في 7.59.46 دقائق.

مبلش يكسب

في حين نجح “مبلش” في كسب التحدي في شوط (الجذاع قعدان) ليهدي مالكه صالح محمد عاطف الرشيد هذا الفوز بأداء استثنائي، حيث قطع رحلة السباق في 7.44.66 دقائق.

التوقيت الأفضل

وكانت “بشاير” ملك رشيد حمد سليمان بن جبرين هي الأسرع في منافسات الصباح، حيث قطعت رحلة الخمسة كيلومترات في زمن قدره 7.43.51 دقائق.

والجدول التالي يرصد نتائج الأشواط كاملة:

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