” مشكورة ومبلش” تتألقان.. و”بشاير” الأسرع في الأشواط الصباحية بمهرجان ولي العهد للهجن

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الطائف- البلاد
تواصلت بميدان الطائف صباح اليوم الجمعة الخامس من أغسطس 2022, فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن 2022، بسباقات “سن الجذاع” على مدار 10 أشواط من نقطة الخمسة كيلومترات.
وقد بحثت “مشكورة” ملك حمدان محمد خليفة ضاحي العميمي عن تحقيق التميز والتفوق في شوط (الجذاع بكار) الرئيسي, وكان لها ما أرادت بعد أن نجحت في حسم معركتها مع المنافسين، محرزة اللقب في 7 دقائق و53 ثانية و60 جزءا من الثانية، لتأتي “استشاره” لمحمد علي حمد علي المري على المركز الثاني بتوقيت 7.58.93 دقائق، فيما كانت “بلشه” ملك محمد سهيل عويضان العامري ثالثة، حيث وصلت في 7.59.46 دقائق.
مبلش يكسب
في حين نجح “مبلش” في كسب التحدي في شوط (الجذاع قعدان) ليهدي مالكه صالح محمد عاطف الرشيد هذا الفوز بأداء استثنائي، حيث قطع رحلة السباق في 7.44.66 دقائق.
التوقيت الأفضل
وكانت “بشاير” ملك رشيد حمد سليمان بن جبرين هي الأسرع في منافسات الصباح، حيث قطعت رحلة الخمسة كيلومترات في زمن قدره 7.43.51 دقائق.
والجدول التالي يرصد نتائج الأشواط كاملة:
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|الشوط
|المراكز
|المطية
|المالك
|التوقيت
|الشوط الأول
|1
|مشكورة
|حمدان محمد خليفة ضاحي العميمي
|7.53.60
|جذاع بكار
|2
|استشارة
|محمد علي حمد علي المري
|7.58.93
|3
|بلشة
|محمد سهيل عويضان العامري
|7.59.46
|الشوط الثاني
|1
|مبلش
|صالح محمد عاطف الرشيد
|7.44.66
|جذاع قعدان
|2
|البترول
|محمد سهيل عويضان العامري
|7.50.24
|3
|ظليم
|سلطان جريو محمد عمير المنصوري
|7.53.23
|الشوط الثالث
|1
|بشاير
|رشيد حمد سليمان بن جبرين
|7.43.51
|بكار
|2
|منصورة
|تركي حماد نايض عوض الرشيدي
|7.43.59
|3
|اعمار
|راشد عبدالله حمد الحسن الفهيده
|7.45.36
|الشوط الرابع
|1
|معاند
|محمد مسلم قنزول حمرور العامري
|7.55.26
|قعدان
|2
|الكايد
|عزام ناصر رضا ال زيد الشريف
|7.55.32
|3
|مذهل
|فهد راشد علي السلعان المري
|8.02.70
|الشوط الخامس
|1
|زعفران
|نادر فلاح مسفر ال رشيد
|7.47.63
|بكار
|2
|أعمار
|راشد علي سالم سنيد الدعيه
|7.51.48
|3
|جماهير
|ماجد ناصر محمد المكيرش
|7.52.25
|الشوط السادس
|1
|جبار
|نايف علي غليفص الشامري العجمي
|7.58.59
|قعدان
|2
|الطيار
|رياض ثامر سليمان السعدون
|8.04.46
|3
|ظبيان
|نوح بندر مويسان الروقي العتيبي
|8.06.91
|الشوط السابع
|1
|الظبي
|صالح محمد ناصر ال عويره الكربي
|8.03.60
|بكار
|2
|العين
|مظفر محمد خموشه العامري
|8.05.31
|3
|العزوم
|سالم جابر محسن الجربوعي المري
|8.07.55
|الشوط الثامن
|1
|مبلش
|نواف فلحان خلف القرشي
|7.56.33
|قعدان
|2
|لطام
|سالم محمد مبارك الفهيده المري
|7.59.65
|3
|أدهم
|راشد غانم مسفر غانم المنصوري
|8.03.05
|الشوط التاسع
|1
|بلشه
|عاطف عطية حسن القرشي
|7.44.94
|بكار
|2
|الكحيلة
|نادر فلاح مسفر ال رشيد
|7.51.67
|3
|منه
|مسعود عبدالهادي علي الفهيده المري
|7.55.47
|الشوط العاشر
|1
|مبلش
|عاطف عطية حسن القرشي
|7.53.18
|قعدان
|2
|الجذاب
|مناور حامد مناحي الرمالي الشمري
|7.54.81
|3
|متعب
|عبدالهادي علي سالم الجربوعي المري
|7.55.56