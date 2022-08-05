“الموز والبطيخ والسبانخ” أطعمة غنية بالبوتاسيوم المفيد لجسمك

يعتبر البوتاسيوم ثالث أكثر المعادن الموجودة فى أجسامنا، حيث إنه يحسن دوران السوائل والتحكم فى تقلص العضلات، وتحتوى خلايانا على ما يقرب من 98% من البوتاسيوم الموجود فى أجسامنا، والغالبية العظمى منه موجودة فى أنسجة العضلات لدينا، والباقى موجود فى الكبد والعظام وخلايا الدم الحمراء، ويساعد تناول كمية كافية من البوتاسيوم فى احتباس الماء، وتقليل ضغط الدم، ومنع حصوات الكلى، وبالإضافة إلى ذلك يتكون جسمنا من 60% من الماء، ويساعد البوتاسيوم فى إدارة الماء الموجود داخل خلايانا، ومن المهم حصول أجسامنا على كمية كافية من البوتاسيوم، وفقا لما نشره موقع ” doctor.ndtv“.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم التى يجب تضمينها فى نظامك الغذائى:

1. الموز

يعتبر الموز مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين ب 6 والمغنيسيوم وفيتامين ج والمنغنيز والألياف، كما أنها تخفض ضغط الدم وتحسن أعراض الربو وتحسن صحة القلب وتقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2، بالإضافة إلى ذلك يعتبر الموز مصدرًا صحيًا للألياف ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

2. السمك

يمكن لبعض الأسماك الدهنية والخالية من الدهون أن توفر كمية كافية من البوتاسيوم، تعتبر الأسماك أيضًا مصدرًا كبيرًا للعديد من المعادن، مثل الزنك والحديد واليود وما إلى ذلك، كما أنها مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات B2 و D.

3. البطيخ

يعد البطيخ مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم حيث يحتوي على نسبة عالية جدًا من الماء، ويتكون جسمنا من نحو 60% من الماء ويحتاج إلى كمية كافية من الماء ليعمل بشكل جيد، إلى جانب ذلك يعد البطيخ أيضًا مصدرًا رائعًا للمغنيسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج والألياف والمواد المغذية الأخرى.

4. السبانخ

السبانخ من الخضراوات الصحية الشعبية، على الرغم من أنه معروف بكونه مصدرًا كبيرًا للحديد، إلا أن السبانخ تزود الجسم بما يكفي من البوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين ك وفيتامين أ وحمض الفوليك والمغنيسيوم، كما أنه يحتوي على كميات كافية من البوتاسيوم وبالتالي ، فإن تناول كوب من السبانخ عدة مرات في الأسبوع يمكن أن يساعدك على زيادة تناولك للبوتاسيوم.

5. البقوليات

الفاصوليا والبقوليات هي مصادر أخرى كبيرة للبوتاسيوم، علاوة على ذلك فإنها توفر بروتينات وفيرة إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، بالإضافة إلى ذلك فهي أيضًا متعددة الاستخدامات للغاية، يمكن أن يصبح تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مملًا بمرور الوقت، ويمكن طهي الفاصوليا والبقوليات بطرق مختلفة.