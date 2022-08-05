الرياضة

الصيعري يقترب من الاتحاد 

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1444 هـ       5 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- فيصل الرقيبة

أكدت مصادر “البلاد” وصول مفاوضات نادي الاتحاد إلى مراحل متقدمة مع اللاعب محمد الصيعري للتعاقد معه قادما من نادي الفيصلي. وأشارت المصادر أن نادي الفيصلي لا يُمانع في انتقال اللاعب.

وقد لعب الصيعري بالدوري الموسم الماضي  رفقه الفيصلي 12 مباراة، كان أساسياً في 3 منها، وسجل هدفا وصنع آخر.

 الجدير بالذكر أن الصيعري تدرج بالفئات السنية بنادي الاتحاد، وبعدها بدأت سلسلة انتقالاته لعدد من الأنديه بدايةً من هجر إلى الاتفاق إلى التعاون إلى الحزم والوحدة وأخيراً الفيصلي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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