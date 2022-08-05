الرياضة الصيعري يقترب من الاتحاد

الرياض- فيصل الرقيبة أكدت مصادر “البلاد” وصول مفاوضات نادي الاتحاد إلى مراحل متقدمة مع اللاعب محمد الصيعري للتعاقد معه قادما من نادي الفيصلي. وأشارت المصادر أن نادي الفيصلي لا يُمانع في انتقال اللاعب. وقد لعب الصيعري بالدوري الموسم الماضي رفقه الفيصلي 12 مباراة، كان أساسياً في 3 منها، وسجل هدفا وصنع آخر. الجدير بالذكر أن الصيعري تدرج بالفئات السنية بنادي الاتحاد، وبعدها بدأت سلسلة انتقالاته لعدد من الأنديه بدايةً من هجر إلى الاتفاق إلى التعاون إلى الحزم والوحدة وأخيراً الفيصلي.