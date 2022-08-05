الرياضة إطلاق الفيلم التسويقي لـ “نزال البحر الأحمر”

جدة- البلاد

تزامناً مع بداية شهر أغسطس المحتضن للحدث الأكبر في عالم الملاكمة – بطولة العالم للوزن الثقيل – تم إطلاق الفيلم التسويقي الرسمي للنزال العالمي “نزال البحـر الأحمر” الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعـودي للملاكمة، الذي سيقام في مدينة جدة يوم20 أغسطس بين البطل الحالي الأوكراني “أولكسندر أوسيك” ومنافسه البريطاني “أنتوني جوشوا”.

ويظهر الفيلم التسويقي العالمي، الذي تم تصويره بين كلٍ من مدينتي جدة ولندن، الحماس والإثارة وتحضيرات الملاكمين للحدث العالمي، حيث يسلط الضوء على أبرز معالم مدينة جدة وثقافة الشعب السعودي. وتم إنتاج الفيلم من قبل شركة Whisper العالمية المتخصصة في الفعاليات الرياضية، ومن إخراج البريطاني “دومينيك أوريوردان” الذي تتضمن خبرته أفلاماً وثائقية وإعلانات لشركات عالمية مثل “أديداس” و”نايكي”.

وقد تم تصوير الفيلم في مواقع عديدة تشمل مدينة الملك عبدالله الرياضية ومنطقة جدة التاريخية “البلد”، إلى جانب لقطات من تدريبات “أوسيك” على شاطئ البحر الأحمر وتمرينات “جوشوا” على أرض الملعب. وتم استخدام أحدث تقنيات التصوير والإنتاج لضمان الحصول على أفضل جودة حيث تم استخدام كاميرات Sony Venice بعدسةPanavision B Series Anamorphic النادرة، بالإضافة إلى فنيّ ألوان على مستوى أفلام هوليوود. واستغرق تصوير الفيلم لمدة 4 أيام بمساهمة 60 طاقم إنتاج شركتين محليتين Purple Brain و8ies وبمشاركة 300 سعودي وسعودية كممثلين إضافيين خلال مقاطع التصوير في “البلد”. وعلّق المخرج العالمي “دومينيك أوريوردان” على الإطلاق الرسمي للفيلم: “يعد التصوير في موقع تاريخي كمنطقة البلد في جدة تجربةً رائعةً حقاً. لقد سعينا لإظهار أصالة وثقافة المملكة العربية السعودية للمشاهدين حول العالم. وأعتقد أن ذلك واضحاً على كلا الملاكمين، حيث كانوا مستمتعين برفقة الجمهور والتفاعل مع ثقافتهم وأهازيجهم. تتيح لي مهنة الإخراج فرصة العمل في دول لم أزرها من قبل، ولطالما كانت المملكة العربية السعودية مكاناً أرغب في زيارته والتعرف أكثر على شعبها”. وقال الأمير خالد بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لوكالة Skill Challenge Entertainment المالكة لحقوق النزال: “نحن سعداء جداً بالفيلم التسويقي الرائع، الذي يعكس الحماس والإثارة قبل انطلاق الحدث الأكبر في عالم الملاكمة هذا العام والمقام في قلب المملكة العربية السعودية”. وأضاف “رافي ساماني” مدير قسم التسويق والتواصل لوكالة Skill Challenge Entertainment: “أشكر جهود جميع القائمين على انتاج الفيلم فقد استطعنا التغلب على جميع تحديات التصوير في مواقع مختلفة في دولتين بفضل التعاون الرائع بين مختلف الجهات، بما في ذلك سكان مدينة جدة الذين ظهروا في الفيلم وزادوه جمال وحيوية”. وتؤكد استضافة بطولة العالم للوزن الثقيل حرص المملكة على أن تصبح موطنًا جديدًا للملاكمة العالمية، وتأتي هذه الاستضافة بعد نجاح نزال الدرعية لأول مرة في موسم الدرعية عام 2019. ويعد نزال الدرعية نقطة تحول في رياضة الملاكمة في المملكة إذ ساهم النزال في زيادة نمو شعبية الرياضة حيث ارتفعت نسبة الممارسين إلى 300%. وتم إطلاق الفيلم التسويقي بعدد من الإصدارات تتراوح مدتها بين دقيقتين و60 ثانية و30 ثانية و15 ثانية، ستعرض على منصّات التواصل والقنوات التلفزيونية. ويشكل الفيلم جزءاً من تسويق النزال لأكبر فئة ممكنة من الشعب السعودي والمجتمع الرياضي الدولي. وتقدّم المملكة كامل طاقتها وجهودها لاستضافه أبرز الفعاليات العالمية على أعلى المستويات وذلك بهدف ترسيخ روح المنافسة وتنمية شعبية هذه الرياضات وتشجيع السعوديين على دخول غمارها وضمان جودة الحياة.

رابط الفيـــلم: https://drive.google.com/file/d/1tMB7zZJuPHu-dbiKJ-eNbcU3atI78sKS/view?usp=sharing