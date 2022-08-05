أخضر كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص يكتسح أمريكا ويواجه رومانيا في نهائي كأس العالم بديترويت

جدة- البلاد
اكتسح منتخب الأولمبياد الخاص السعودي لكرة القدم الموحدة منتخب أمريكا بثلاثية نظيفة في مباراة الدور قبل النهائي ليصعد إلى النهائي لمواجهة رومانيا، في بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة بمدينة ديترويت الأمريكية، والمقامة خلال الفترة من 31 يوليو حتى 6 أغسطس الجاري.
فوز الأخضر على منتخب أمريكا القوى أعطاه دفعة معنوية كبيرة، وقام المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بحضور المباراة وتشجيع المنتخب السعودي، كما شهد نهاية المباراة احتفالية خاصة من لاعبي منتخب المغرب، الذين حرصوا على تشجيع المنتخب السعودي الذي تمكن من تحقيق الفوز ليصعد الى المباراة النهائية لمواجهة منتخب رومانيا.
وكان عبد الرحمن القريشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي قد تلقى اتصالا هاتفيا عقب الفوز الكبير والصعود للمباراة النهائية من الدكتورة “مها بنت أحمد الجفالي رئيس الأولمبياد الخاص السعودي، وحمل الاتصال تهنئتها على الفوز والصعود الى المباراة النهائية واطمأنت خلاله على المنتخب السعودي وجاهزيته لهذه المباراة الهامة.