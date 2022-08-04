تشيلسي يجدد لأزبيليكويتا ويقطع طريق برشلونة

جدد تشيلسي الإنجليزي عقد مدافعه الإسباني سيزار أزبيليكويتا (32 عامًا) وقطع طريق برشلونة نحو التعاقد مع اللاعب في صفقة مجانية.

وأعلن النادي اللندني الخميس 4 أغسطس عن تمديد عقد أزبيليكويتا إلى صيف 2024، بعد أن انتهى تعاقده في شهر يونيو الماضي 2022.

وتربص برشلونة بأزبيليكويتا للتعاقد معه طيلة الأشهر الماضية، محاولًا استغلال التخبط الإداري داخل تشيلسي بسبب نقل ملكية النادي.

لكن البلوز استطاع تأمين خدمات لاعبه، بعد أن فقد المدافعين روديغير وكريستنسن هذا الميركاتو بالمجان لصالح ريال مدريد وبرشلونة تواليًا.

“سعيد للغاية بتمديد تعاقدي مع تشيلسي، إنه بمثابة منزلي، لقد مر عقد من الزمان لي هنا”.. هكذا تحدث أزبيليكويتا بعد إمضاء العقد.

وفد أزبيليكويتا إلى تشيلسي لأول مرة عام 2012 قادمًا من مارسيليا الفرنسي مقابل 9 ملايين يورو، ويقضي حاليًا الموسم العاشر تواليًا.

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فاز أزبيليكويتا مع البلوز بـ9 ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2021، والدوري الإنجليزي (2017 و2015)، والدوري الأوروبي (2013 و2019).

إجمالًا ظهر المدافع متعدد المهام بقميص تشيلسي في 474 مباراة، إذ قدّم 55 تمريرة حاسمة إلى زملائه، فضلًا عن تسجيل 17 هدفًا.

شاهد كل أهداف أزبيليكويتا مع تشيلسي