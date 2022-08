تشيلسي يجدد لأزبيليكويتا ويقطع طريق برشلونة

جدد تشيلسي الإنجليزي عقد مدافعه الإسباني سيزار أزبيليكويتا (32 عامًا) وقطع طريق برشلونة نحو التعاقد مع اللاعب في صفقة مجانية.

وأعلن النادي اللندني الخميس 4 أغسطس عن تمديد عقد أزبيليكويتا إلى صيف 2024، بعد أن انتهى تعاقده في شهر يونيو الماضي 2022.

وتربص برشلونة بأزبيليكويتا للتعاقد معه طيلة الأشهر الماضية، محاولًا استغلال التخبط الإداري داخل تشيلسي بسبب نقل ملكية النادي.

لكن البلوز استطاع تأمين خدمات لاعبه، بعد أن فقد المدافعين روديغير وكريستنسن هذا الميركاتو بالمجان لصالح ريال مدريد وبرشلونة تواليًا.

