جامعة القصيم تفتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس

بريدة : البلاد

أعلنت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات وطلبة المنح الداخلية للعام الجامعي 1444هـ، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية .

وحددت العمادة الجدول الزمني لأعمال القبول، حيث يفتح للطلاب اليوم، كما يتاح التقديم الإلكتروني للالتحاق بالجامعة “طالبات” فقط يوم الإثنين الموافق 3 / 1 / 1444هـ، إضافة إلى إتاحة التقديم الإلكتروني للالتحاق بالجامعة لكل من الطلاب والطالبات يوم الثلاثاء الموافق 4 / 1 / 1444هـ ، على أن يتم يوم الخميس الموافق 6 / 1 / 1444 هـ إغلاق بوابة التقديم.

ويمكن للراغبين في التقديم معرفة التخصصات المتاحة وشروط القبول وآلية التقديم من خلال الاطلاع على نشرة القبول عبر الرابط : https://reg.qu.edu.sa/content/p/327 للطلاب والطالبات ، وللاطلاع على نشرة القبول للمنح الداخلية لغير السعوديين عبر الرابط: https://reg.qu.edu.sa/content/p/330 .