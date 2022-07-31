تناول الأسماك يقلل من خطر الوفاة

كشفت دراسة بريطانية حديثة التأثير المذهل لتناول الأسماك في التقليل من خطر الوفاة؛ حيث أشارت الدراسة التي شارك فيها علماء من بريطانيا و الاتحاد الأوروبي و الصين والولايات المتحدة، إلى أن المواظبين على تناول الأسماك أقل عرضة للوفاة، مقارنة بالآخرين.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون وعلماء من جامعة «وولفرهامبتون»، أن تناول وجبتين من السمك أسبوعياً تقلل خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 42%.

وأضافت الدراسة التي تم إجراؤها على أكثر من 4 آلاف شخص في الصين، تتراوح أعمارهم بين الستين عاماً إلى ما هو أعلى من ذلك، أن الأشخاص الذين يتناولون وجبتين على الأقل من الأسماك أسبوعياً تقل معدلات الوفيات بينهم بشكل أكبر ممن لا يتناولون الأسماك إطلاقاً، وذلك بنسبة كبيرة وصلت إلى 42%. «تم إجراء هذه الدراسة على أشخاص في 5 مناطق صينية، خاصة على كبار السن، وتوصلت إلى أن استهلاك الأسماك مرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

وأكدت الأبحاث الجديدة التي أجريت في جامعات في الصين و الولايات المتحدة و بريطانيا وسويسرا أن تناول الأسماك يسهم في تقليل خطر الوفاة بنسبة كبيرة؛ حيث تحتوي أطباق مثل السوشي على الكثير من المكونات المعززة للصحة، والتي تسهم في الشيخوخة الصحية، بما في ذلك أسماك مثل التونة والسلمون.