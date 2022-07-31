الرياض – هاني البشر
تُوج نادي الهدى بالمركز الأول وكأس بطولة المجموعات التأهيلية للناشئين لرفع الاثقال؛ فيما حل نادي الترجي ثانيا، وجاء نادي الخويلدية ثالثاً، وذلك في ختام البطولة التي أقيمت منافساتها على مدار 4 أيام على صالة الأمير فيصل بن فهد (الملز) بمدينة الرياض.
وقد شارك في البطولة 191 رباعا يمثلون 20 نادياً ( الاتحاد- العدالة – الخليج – الوطن – الهلال – اليرموك – الابتسام –العمران – الطرف – النصر –الأهلي – الخويلدية – الوحدة – حراء – الهدى – النور- السلام – الصقور – الترجي – الباطن).
وجاءت نتائج منافسات الأوزان كما يلي:
في منافسات وزن 49 كجم حقق عبدالمجيد محمد كليبي ( الهلال) المركز الأول، وحل عبدالعزيز علي كعبي (نادي النصر ) ثانياً، وجاء رضا محمد الزوري ( نادي الهدى )بالمركز الثالث.
وفي منافسات وزن 55 كجم للرجال، حقق حسام علي ال دغام(النور) المركز الأول، وحل زياد أيوب العتيبي ( نادي الهلال) ثانياً، وجاء مؤمل سامي القديحي ( نادي النو ) بالمركز الثالث.
وفي منافسات وزن 61 كجم، حقق محمد باسم المرزوق(الهدى) المركز الأول، وحل عبدالله جواد المدرهم ( نادي الخويلدية ) ثانياً، وجاء حسين ياسر ال دعبل ( نادي النو )بالمركز الثالث.
الهدى يتوج ببطولة المجموعات التأهيلية لناشئي رفع الأثقال
الرياض – هاني البشر