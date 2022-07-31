الهدى يتوج ببطولة المجموعات التأهيلية لناشئي رفع الأثقال

الرياض – هاني البشر

تُوج نادي الهدى بالمركز الأول وكأس بطولة المجموعات التأهيلية للناشئين لرفع الاثقال؛ فيما حل نادي الترجي ثانيا، وجاء نادي الخويلدية ثالثاً، وذلك في ختام البطولة التي أقيمت منافساتها على مدار 4 أيام على صالة الأمير فيصل بن فهد (الملز) بمدينة الرياض.

وقد شارك في البطولة 191 رباعا يمثلون 20 نادياً ( الاتحاد- العدالة – الخليج – الوطن – الهلال – اليرموك – الابتسام –العمران – الطرف – النصر –الأهلي – الخويلدية – الوحدة – حراء – الهدى – النور- السلام – الصقور – الترجي – الباطن).

وجاءت نتائج منافسات الأوزان كما يلي:‬

في منافسات وزن 49 كجم حقق عبدالمجيد محمد كليبي ( الهلال) المركز الأول، وحل عبدالعزيز علي كعبي (نادي النصر ) ثانياً، وجاء رضا محمد الزوري ( نادي الهدى )بالمركز الثالث.

وفي منافسات وزن 55 كجم للرجال، حقق حسام علي ال دغام(النور) المركز الأول، وحل زياد أيوب العتيبي ( نادي الهلال) ثانياً، وجاء مؤمل سامي القديحي ( نادي النو ) بالمركز الثالث.

وفي منافسات وزن 61 كجم، حقق محمد باسم المرزوق(الهدى) المركز الأول، وحل عبدالله جواد المدرهم ( نادي الخويلدية ) ثانياً، وجاء حسين ياسر ال دعبل ( نادي النو )بالمركز الثالث.

وفي منافسات وزن 67 كجم للرجال، حقق جاسم محمد الزوري (الهدى) وحل محمد عيسى الحليو ( نادي الهدى) ثانياً وجاء منذر عبدالله السعيد ( نادي الطرف )بالمركز الثالث.

وفي منافسات وزن 73 كجم حقق محمد علي الزوري (الهدى) المركز الأول وحل مهدي زكي ال اسماعيل ( نادي الترجي ) ثانياً، وجاء ابراهيم نذير لطف الله ( نادي الخويلدية )بالمركز الثالث.

وفي منافسات وزن 81 كجم للرجال حقق يوسف فخري المدرهم (الخويليدية)المركز الأول وحل عباس فاضل ال مهدي ( نادي السلام) ثانياً، وجاء مسلم عقيل ال حبيل ( نادي الهدى )بالمركز الثالث.

وفي منافسات وزن 89 كجم حقق عبدالله مختار الأحمد (الطرف) المركز الأول، وحل جعفر علي العباس ( نادي الهدى ) ثانياً وجاء محمد مجيد المضوي ( نادي الترجي )بالمركز الثالث.

و في منافسات وزن 96 كجم للرجال حقق علي حسين الشيبه المركز الأول ( نادي الطرف ) وحل عبدالله علي ال قيصوم ( نادي الهدى) ثانياً وجاء الياس حبيب الدروره ( نادي النور) بالمركز الثالث.

وفي منافسات وزن 102 كجم حقق جواد حسين الشاخوري المركز الأول ( نادي الخويلدية ) وحل أيوب يوسف الخزعل ( نادي السلام ) ثانياً وجاء ياسر الشهراني ( نادي الهلال )بالمركز الثالث.

وفي منافسات وزن +102 كجم للرجال حقق منتظر مؤيد المحسن المركز الأول ( نادي الترجي ) وحل أحمد عادل الشلب ( نادي السلام) ثانياً وجاء عقيل عبدالهادي المريحل ( نادي العمران ) بالمركز الثالث.