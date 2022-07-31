الرياضة المملكة تُنظم منتدى العالم القادم بمشاركة قادة وخبراء قطاع الرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر – خالد بن مرضاح

تستعد المملكة العربية السعودية لاحتضان “مؤتمر العالم القادم” الذي سيجمع قادة وخبراء قطاع الرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، على مدار يومين بداية من يوم الأربعاء بتاريخ 7 سبتمبر 2022 في مدينة الرياض. وستقام النسخة الأولى من المؤتمر العالمي في فندق Four Seasons، حيث سيقوم مجتمع الرياضات الإلكترونية بمناقشة آخر مستجدات القطاع الحيوي الواعد اقتصادياً، واستعراض أحدث الأفكار والاستثمارات وتطوير المواهب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة كدولة رائدة في القطاع. وسيشهد “مؤتمر العالم القادم” حضور ومشاركة أكثر من 1,200 شخصية بارزة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية دولياً من وزراء الرياضة في الدول الرائدة، وكبار المستثمرين، ومطوري الألعاب، والاتحادات الرياضية والبطولات، ومقدمي الخدمات التقنية، واللاعبين، والشركات الناشئة، وممثلي القطاع العام، والعلامات التجارية، والمعلنين، والناشرين، ووسائل الإعلام. “مؤتمر العالم القادم” هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويختتم أنشطة وفعاليات موسم الجيمرز – أكبر حدث في الرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – المستمرة حالياً وتمتد لفترة 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي. وعلّق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان – رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية – على استضافة المملكة للمؤتمر قائلاً: “مؤتمر العالم القادم هو فرصة لرسم ملامح مستقبل أجندة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، ونقل صورة كاملة لنموه من خلال الجانبين الاستثماري والتعاوني. جميع المعنين بهذا القطاع يدركون أن هناك المزيد من المساحة للتطور والتقدم في هذا المجال الذي يعتبر أكبر من قطاعي الموسيقى والأفلام معاً، وعلى الرغم من معرفتنا بحجم النمو الكبير للألعاب الإلكترونية فإن الجانب الرئيسي يتمثل في كيفية التعاون سوياً لجعلها أفضل” وأضاف سموه: “من الضروري أن ندفع بعجلة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية الذي يوفر فرصاً عظيمة للصناعة والحكومات، مع تلبية وتجاوز التوقعات الجديدة من اللاعبين حول نماذج الأعمال. المملكة هي المضيف الأنسب لمؤتمر العالم القادم حيث لا نسعى فقط لنصبح أحد الدول الرائدة في القطاع، بل الدولة الرائدة عالمياً في الرياضات والألعاب الإلكترونية. ونتطلع للترحيب بمجتمع القطاع في الرياض في 7 و 8 سبتمبر لنجتمع ونُجري نقاشات هادفة ومُثمرة”.