“نزاهة” تحقق مع 116 وتوقف 78 منهم

جدة : البلاد

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” خلال الشهر الماضي، التحقيق مع 116 متهما في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 78 آخرين، وذلك عبر 3207 جولة رقابية.

وأوضحت “نزاهة” أن المتهمين تورطوا بجرائم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

وأفادت أن المقبوض عليهم ينتسبون إلى وزارات (الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم).

ودعت الهيئة إلى حماية المال العام والحفاظ عليه بالإسهام في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة.