“لاضي والفايزة” الأفضل في الأشواط المسائية بمهرجان ولي العهد للهجن

اختتمت مساء اليوم السبت 30 يوليو 2022، منافسات سن الحقايق العامة والمفتوحة ضمن منافسات مهرجان سمو ولي العهد للهجن 2022، الذي يقام على أرضية ميدان الطائف.
حيث أقيم 12 شوطا، في الفترة المسائية، وفي شوط القعدان مفتوح الرئيسي، انتزع “لاضي” لصاحبه الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة اللقب بزمن قدره 4.47.86 وهو الأفضل في منافسات المساء.
وفي شوط ناري ضم نخبة الهجن الحقايق البكار، استطاعت البكره “الفايزة” المملوكة لبطشان صالح المحامض اليامي أن تحسم اللقب بعد منافسة شرسة؛ حيث ظفرت “الفايزة” بالفوز بعد أن قطعت رحلة السباق في زمن وقدره 4.50.68 دقيقة، تاركة الوصافة لـ “الجذابة” ملك ماجد مذود عايد الشمري التي سجلت 4.52.11 دقيقة.
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