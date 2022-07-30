الرياضة

لابورتا: أريد استعادة ميسي

محمد ابو الوفاaccess_time2 / محرم / 1444 هـ      30 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
لابورتا يريد استعادة ميسي

قال رئيس برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، إنه وضع مصلحة النادي عند رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2021، لكنه الآن يريد استعادته من جديد.

 

رحل ميسي (34 عامًا) إلى باريس سان جيرمان بالمجّان، لعدم استطاعة برشلونة قيد اللاعب في دفتر رواتب النادي الذي عانى من أزمة مالية طاحنة.

 

وفي مقابلة مع شبكة “CBS” أوضح لابورتا إنه في عام 2021 وضع مصلحة برشلونة فوق اعتبار ميسي الذي وصفه بالأفضل في تاريخ النادي.

 

ماذا قال لابورتا عن استعادة ميسي؟

 

وقال لابورتا عن رحيل ميسي عام 2021 إلى سان جيرمان: “فعلت ما يتعيّن عليّ فعله حينها، لقد فضّلت مصلحة النادي على أفضل لاعب في تاريخنا”.

 

يضيف: “الآن سأبذل قصارى جهدي لضمان عودته وإنهاء مسيرته معنا بقميص برشلونة، سنجمع جهودنا جميعًا لمنح ميسي الهدية التي يستحقها”.

 

 

يختتم: “أود استعادته وسنعمل على ذلك، لا اعتقد أن الأمر سهلًا، لكن مع الاستراتيجية الصحيحة نستطيع فعلها، إنه أهم لاعب في تاريخ النادي”.

 

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ماذا قال تشافي عن ميسي؟

 

مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، تحدث أيضًا في الساعات الأخيرة عن عودة ميسي المحتملة إلى النادي الكاتالوني بعد سؤاله من الصحافة.

 

وقال تشافي: “اعتقد أنه يستحق فرصة ثانية معنا، فرصة أخيرة. لكن في العام المقبل لأن حاليًا لديه عقد مع باريس سان جيرمان حتّى 2023”.

 

 

تزامل ميسي وتشافي معًا في تشكيلة برشلونة بين عامي 2005 و2015 عندما رحل تشافي إلى السد القطري الذي مكث معه حتّى 2019.

 

وظهر ميسي في 776 مناسبة بقميص برشلونة في كل المسابقات بين 2005 و2021، مسجلًا 670 هدفًا فيما قدّم 302 تمريرة حاسمة.

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