لابورتا: أريد استعادة ميسي

قال رئيس برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، إنه وضع مصلحة النادي عند رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2021، لكنه الآن يريد استعادته من جديد.

رحل ميسي (34 عامًا) إلى باريس سان جيرمان بالمجّان، لعدم استطاعة برشلونة قيد اللاعب في دفتر رواتب النادي الذي عانى من أزمة مالية طاحنة.

وفي مقابلة مع شبكة “CBS” أوضح لابورتا إنه في عام 2021 وضع مصلحة برشلونة فوق اعتبار ميسي الذي وصفه بالأفضل في تاريخ النادي.

ماذا قال لابورتا عن استعادة ميسي؟

وقال لابورتا عن رحيل ميسي عام 2021 إلى سان جيرمان: “فعلت ما يتعيّن عليّ فعله حينها، لقد فضّلت مصلحة النادي على أفضل لاعب في تاريخنا”.

يضيف: “الآن سأبذل قصارى جهدي لضمان عودته وإنهاء مسيرته معنا بقميص برشلونة، سنجمع جهودنا جميعًا لمنح ميسي الهدية التي يستحقها”.

