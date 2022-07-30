تعليق عقد جلسات البرلمان العراقي حتى إشعار آخر

بغداد : البلاد

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر.

وطالب الحلبوسي في بيان صحفي “القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، الذين دعاهم إلى الحفاظ على سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة”.

كما دعا الحلبوسي “جميع القادة والكتل السياسية إلى لقاء وطني عاجل لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية، وأن يجتمعوا على رأي واحد يحفظ البلاد ومقدرات الشعب، ويعبر بنا من هذه الأزمة التي طالت وطال انتظار الشعب لحلِّها”.

واختتم رئيس البرلمان العراقي قائلا: “نحن نعيش أوقاتاً صعبةً وحسَّاسةً تتطلَّب منَّا جميعاً كظم الغيض، والتحلّي بأعلى درجات الحلم والمسؤولية الوطنية الصادقة، يتحمَّل فيها الجميع النتائج على حدٍّ سواء، مهما كانت وإلى أيِّ اتجاه ذهبت”.