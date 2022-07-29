الرياضة

لابورت يفقد انطلاقة الموسم مع مانشستر سيتي

محمد ابو الوفاaccess_time1 / محرم / 1444 هـ      29 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
إيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي

يغيب المدافع الدولي الإسباني إيمريك لابورت (28 عامًا) عن انطلاق الموسم الجديد 2022-2023 مع مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب إصابة في الركبة.

 

لعب لابورت آخر 3 مباريات من الموسم الماضي متحاملًا على إصابته، ثم خضع لعملية جراحية بعد نهاية الموسم لكن آثارها ما زالت ممتدة إلى الآن.

 

وقال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا الجمعة 29 يوليو بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الدع الخيرية، إن لابورت سيفقد انطلاقة الموسم الجديد.

 

“لابورت مصاب، لقد خضع لعملية جراحية بعد نهاية الموسم الماضي، سنفقده في شهر أغسطس، ربما يعود إلينا في سبتمبر”.. هكذا تحدث غوارديولا.

 


ويلعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي أمسية غدٍ السبت في مواجهة ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة الدرع الخيرية.

 

تقام المباراة في ملعب “كينغ باور” بمدينة ليستر، وهي بمثابة كأس السوبر المحلي في الدوريات الأخرى، ودائمًا تُلعب قبل الموسم الجديد.

 

التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

 

التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الدرع الخيرية 2022
التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الدرع الخيرية 2022


ما المباريات التي يغيب عنها لابورت؟

 

تصريحات غوارديولا تعني أن إيمريك لابورت سيغيب عن 5 مباريات على الأقل مع مانشستر سيتي أولها مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول.

 

وسيغيب أيضًا عن مباريات: وست هام يونايتد – بورنموث – نيوكاسل – كريستال بالاس – نوتنغهام فورست، وجميعها في الدوري الإنجليزي.

 

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بدائل لابورت في مانشستر سيتي

 

من المرجح أن يعتمد المدرب بيب غوارديولا على ثنائية جون ستونز وروبن دياز في قلب دفاعات مانشستر سيتي خلال فترة إصابة لابورت.

 

هناك أيضًا على أهبة الاستعداد، قلب الدفاع الهولندي الشاب ناثان آكي الذي أظهر مردودًا قويًا في المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

 

شاهد أفضل لقطات لابورت في موسم 2021-2022

 

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