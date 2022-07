لابورت يفقد انطلاقة الموسم مع مانشستر سيتي

يغيب المدافع الدولي الإسباني إيمريك لابورت (28 عامًا) عن انطلاق الموسم الجديد 2022-2023 مع مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب إصابة في الركبة.

لعب لابورت آخر 3 مباريات من الموسم الماضي متحاملًا على إصابته، ثم خضع لعملية جراحية بعد نهاية الموسم لكن آثارها ما زالت ممتدة إلى الآن.

وقال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا الجمعة 29 يوليو بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الدع الخيرية، إن لابورت سيفقد انطلاقة الموسم الجديد.

“لابورت مصاب، لقد خضع لعملية جراحية بعد نهاية الموسم الماضي، سنفقده في شهر أغسطس، ربما يعود إلينا في سبتمبر”.. هكذا تحدث غوارديولا.

Pep Guardiola has confirmed that Manchester City defender Aymeric Laporte is out until September after having surgery on an injured knee. 🤕 pic.twitter.com/i3vjS6q6Fc

— Football Daily (@footballdaily) July 29, 2022