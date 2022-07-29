لابورت يفقد انطلاقة الموسم مع مانشستر سيتي

يغيب المدافع الدولي الإسباني إيمريك لابورت (28 عامًا) عن انطلاق الموسم الجديد 2022-2023 مع مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب إصابة في الركبة.

لعب لابورت آخر 3 مباريات من الموسم الماضي متحاملًا على إصابته، ثم خضع لعملية جراحية بعد نهاية الموسم لكن آثارها ما زالت ممتدة إلى الآن.

وقال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا الجمعة 29 يوليو بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الدع الخيرية، إن لابورت سيفقد انطلاقة الموسم الجديد.

“لابورت مصاب، لقد خضع لعملية جراحية بعد نهاية الموسم الماضي، سنفقده في شهر أغسطس، ربما يعود إلينا في سبتمبر”.. هكذا تحدث غوارديولا.

Pep Guardiola has confirmed that Manchester City defender Aymeric Laporte is out until September after having surgery on an injured knee. 🤕 pic.twitter.com/i3vjS6q6Fc — Football Daily (@footballdaily) July 29, 2022



ويلعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي أمسية غدٍ السبت في مواجهة ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة الدرع الخيرية.

تقام المباراة في ملعب “كينغ باور” بمدينة ليستر، وهي بمثابة كأس السوبر المحلي في الدوريات الأخرى، ودائمًا تُلعب قبل الموسم الجديد.

التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول



ما المباريات التي يغيب عنها لابورت؟

تصريحات غوارديولا تعني أن إيمريك لابورت سيغيب عن 5 مباريات على الأقل مع مانشستر سيتي أولها مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول.

وسيغيب أيضًا عن مباريات: وست هام يونايتد – بورنموث – نيوكاسل – كريستال بالاس – نوتنغهام فورست، وجميعها في الدوري الإنجليزي.

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بدائل لابورت في مانشستر سيتي

من المرجح أن يعتمد المدرب بيب غوارديولا على ثنائية جون ستونز وروبن دياز في قلب دفاعات مانشستر سيتي خلال فترة إصابة لابورت.

هناك أيضًا على أهبة الاستعداد، قلب الدفاع الهولندي الشاب ناثان آكي الذي أظهر مردودًا قويًا في المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

شاهد أفضل لقطات لابورت في موسم 2021-2022