الاتفاق يواجه منتخب عمان الأولمبي في معسكر تركيا

الدمام- حمودالزهراني
يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق أولى ودياته مع منتخب عمان الأولمبي، اليوم الجمعة عند الساعة الـ 5 مساءً ضمن البرنامج الإعدادي بمعسكر تركيا، الذي سيستمر حتى 18 أغسطس .
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أمس الخميس على ملعب منتجع فنربخشة الرياضي على فترتين صباحية ومسائية.
واشتمل تدريب الفترة الصباحية بعد الإحماء على تدريب لياقي من خلال الجري لمدة 15 دقيقة حول الملعب، ثم تحدي مهاري من خلال الثنائيات ، بعد ذلك طبق الفريق عددا من الجمل التكتيكية التي سيعتمدها كارتيرون قبل المواجهة الودية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب ، فيما تركزت الفترة المسائية على تمارين الاستشفاء استعدادا للمباراة الودية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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