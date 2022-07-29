الرياضة أخضر الشباب يواجه نظيره العماني في البطولة الخليجية للسلة

جدة- البلاد

يدشن المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة مشواره في البطولة الخليجية للمنتخبات تحت 18 عاما، المؤهلة لكأس آسيا أمام نظيره العماني اليوم الجمعة وذلك عند الساعة 4 مساء التي تقام بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. الأخضر السعودي أنهى استعداداته للبطولة بعد ختام ختام معسكره الخارجي، ومشاركته في البطولة العربية للشباب في القاهرة. وكانت اللجنة الفنية للبطولة قد أعلنت جدول المباريات؛ حيث يلعب المنتخب السعودي ثاني مبارياته أمام نظيره الكويتي يوم السبت، بينما يلعب ثالث مبارياته أمام مستضيف البطولة منتخب الإمارات يوم الأحد، ويوم الاثنين راحه لجميع الفرق، ثم يواجه في رابع مبارياته نظيره القطري يوم الثلاثاء، ويختتم مشواره في الدور المتهيدي أمام نظيره البحريني يوم الأربعاء. ونظام البطولة ينص أن تلعب جميع الفرق مبارياتها من دور واحد، ويتأهل للدور النصف النهائي الأربعة منتخبات الإوائل حيث يلعب الأول مع الرابع، بينما يلعب ثاني الترتيب مع الثالث، والفائز من المباراتين يلعبان على نهائي كأس البطولة، والتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية.