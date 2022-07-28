ذكرت صحف صادرة اليوم (الخميس) 28 يوليو أن الفرنسي بول بوغبا (29 عامًا) مهدد بالغياب عن مسابقة كأس العالم 2022 بسبب إصابة مفاجئة.

أتم بوغبا انتقاله للتو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

اكتشف بوغبا إصابته بتمزق في غضروف الركبة اليمنى، بعد أن خاض أول مباراة تحضيرية للموسم الجديد، وجاءت الإصابة أسوأ من المتوقع.

هل يغيب بوغبا عن كأس العالم 2022؟

بحسب “لاغازيتا ديلو سبورت”سيخضع بوغبا إلى جراحة في ركبته، وسيغيب من 3 إلى 4 أشهر، ما يعني افتقاده المشاركة في كأس العالم.

بوغبا الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، غاب عن أغلب مبارياته مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي بسبب إصابات الركبة أيضًا.

ʙᴀᴄᴋ ʟɪᴋᴇ ɪ ʜᴀᴠᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇғᴛ #PogbackToBack ⚪⚫️ pic.twitter.com/I4oK4U9NN3 — Paul Pogba (@paulpogba) July 11, 2022



لكن بحسب “Eurosport” قد يفضّل بوغبا العلاج الطبيعي ويرفض التدخل الجراحي، حينها قد يكون قادرًا على العودة مع انطلاق كأس العالم.

سيحدد بوغبا طريقة العلاج المناسبة بعد استشارة أطباء النادي في مدينة تورينو، وعلى أساس الطريقة سيتم تخمين مدة الغياب الفعلية.

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تنطلق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر يوم 21 نوفمبر المقبل بلقاء افتتاحي بين السنغال وهولندا، وتستمر المنافسات إلى 18 ديسمبر.

ويلعب منتخب فرنسا -حامل اللقب- في مونديال قطر في إطار المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات تونس وأستراليا والدنمارك.

يعتد بوغبا قطعة أساسية في منتخب فرنسا (91 مباراة دولية) وقد سجّل هدفًا في نهائي كأس العالم 2018 أمام كرواتيا في الفوز 4-2.

شاهد هدف بوغبا في نهائي كأس العالم 2018