تشافي “يحسم” مستقبل سيرجينو ديست

أوضح مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز مستقبل لاعبه الأمريكي سيرجينو ديست (21 عامًا) في تصريحات صحفية أدلى بها خلال جولة الولايات المتحدة.

ظل مستقبل ديست مع النادي الكاتالوني معلقًا في الفترة الماضية مع ترجيح كفة رحيله، لكن المدرب تشافي حسم الأمر هذا الأسبوع وأيد بقاءه بالنادي.

وتحدث تشافي للصحافة، بعد تعادل برشلونة 2-2 الأربعاء 27 يوليو وديًا أمام يوفنتوس، ضمن الجولات التحضيرية للموسم الجديد 2022-2023.

وقال تشافي عند سؤاله عن مصير ديست مع برشلونة: “إنه سريع ويدافع جيدًا، لاعب شاب ولديه هامش تطور معنا في المستقبل، إنه مهم لنا”.

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يمتد عقد ديست مع برشلونة إلى صيف 2025، وكان قد وفد إلى النادي في 2020 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 21 مليون يورو.

اللاعب الناشط في مركز الظهير الأيمن ظهر في جميع مباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد، ما اعتبرته الصحافة دليلًا على بقاءه إضافة إلى تأكيدات المدرب تشافي بعد مباراة يوفنتوس.