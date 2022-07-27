اكتشفوا أحدث تقنيات النقل الجوي المستجدّة على “لايكي”

جدة : البلاد

أبرمت “لايكي”Likee ، إحدى منصات إنشاء وبث مقاطع الفيديو القصيرة الأكثر شهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شراكة مع (EHang)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال منصات تكنولوجيا المركبات الجوية المستقلة (AAV)، لاستعراض الممارسات المذهلة “لسيارات الأجرة الطائرة” على منصة مقاطع الفيديو القصيرة. وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم (EHang) بإنشاء حسابها الرسمي على “لايكي” والذي ستنشر من خلاله مقاطع فيديو آسرة لعروض رحلاتها التجريبية لنقل الركاب جواً، بالإضافة إلى عروض ضوئية للوسائط الجوية المستلهمة من جميع أنحاء العالم، في حين أنها ستعرض في الوقت ذاته واحدة من أحدث تقنيات النقل الجوي في المناطق الحضرية.

لاقت (EHang) ومركباتها الجوية المستقلة (AAV) قدراً كبيرا من الاهتمام في كل من دول مجلس التعاون الخليجي وسائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أجرت الشركة رحلات تجريبية ناجحة ومستقلة بالكامل في كل من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبذلك تتمكن الشركة من تقديم عروض رحلاتها التجريبية في 11 دولة حول العالم حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مستخدمي “لايكي” يولون اهتماماً كبيراً بالتقنيات المتطورة والناشئة. ويعتبر مفهوم الطائرات بدون طيار وسيارات الأجرة الطائرة أيضاً من الاتجاهات الناشئة والمثيرة التي تحفز الفضول وحب الاستكشاف لدى الكثيرين. جذب هاشتاج #FlyingCars على منصة مقاطع الفيديو القصيرة أكثر من 884.7 مليون مشاهدة وحقق هاشتاج #Drone أكثر من 21.6 مليون مشاهدة.

من جهته أشار جيبسون يوين، رئيس عمليات “لايكي” العالمية، بالقول، “تعد التكنولوجيا المتطورة واحدة من أكثر القطاعات رواجاً وانتشاراً على “لايكي”، ومن دواعي سرورنا التعاون مع (EHang) لدعم جهودهم في ترقية وتطوير مشهد وسائل النقل في المستقبل.” وأضاف بالقول، “إن “لايكي” تقدر جهود وتميز صانعي المحتوى الأصلي والمبتكرين عموماً، ونحن في “لايكي” ملتزمون بتقديم محتوى متنوع وعالي الجودة لمستخدمينا.”

تزخر “لايكي” بما يقرب من 150 مليون مستخدم حول العالم. ويتمثل الهدف الرئيسي لمنصة إنشاء وبث مقاطع الفيديو القصيرة في تمكين صانعي المحتوى والمستخدمين من خلق لحظات لا تُنسى من خلال استعراض معرفتهم وقدراتهم الإبداعية أمام شريحة واسعة من المجتمع العالمي، في حين أنهم يتمكنون في الوقت ذاته من تأسيس علاقات تواصل حقيقة ومفيدة للجميع.

وقال المتحدث باسم (EHang)، “نحن نرى في “لايكي” منصة رائعة وفريدة نظراً لكونها تزخر بأعداد هائلة من المستخدمين المتحفّزين والمندفعين، ليس فقط لقضاء أروع أوقات الترفيه وحسب، بل لمواصلة الاستكشاف وحب الاستطلاع والتعلم.” وأضاف بالقول، “إن من أبرز ما يشكل محط تقدير كبير لدينا بالنسبة لمستخدمي منصة “لايكي” هو رغبتهم بمشاركة كل ما يشعرون بأنه ملائم وجذاب وتعليمي مع عائلاتهم وأصدقائهم ومتابعيهم. ونعتقد بأننا من خلال هذه الشراكة مع “لايكي”، سنتمكن من مضاعفة جهودنا لنشر مزيد من الوعي في أوساط الجمهور حول حلول النقل الجوي وترسيخ مكانتنا كشركة عالمية رائدة في إنشاء وتعزيز تقنيات المركبات الجوية المستقلة (AAV) الاستثنائية، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، بل في جميع أنحاء العالم.”