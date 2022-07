نيمار يثير التكهنات بشأن مستقبله

كرر البرازيلي نيمار دا سيلفا رغبته في البقاء مع فريقه باريس سان جيرمان، في الوقت الذي تزايدت خلاله احتمالات خروجه من النادي بالميركاتو الحالي 2022.

وقال نيمار البالغ من العمر 30 عامًا لوسائل الإعلام: “أريد البقاء مع باريس، لكن حتّى الآن لم يخبرني النادي بأي شيء حول مستقبلي، لا أعرف خططهم”.

تصريحات نيمار جاءت بعد مشاركته في فوز باريس الودي السبت 23 يوليو أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني 3-0، حيث سجل مبابي وسارابيا وكاليموندو.

ينتهي عقد نيمار صيف 2025 وتشير التقارير إلى نية باريس في بيعه بالميركاتو الحالي للتخلص من راتبه المرتفع البالغ 30 مليون يورو للموسم الواحد.

أمّا المدرب الجديد لباريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه فقد ألمح إلى احتمالية رحيل نيمار وقال عقب المباراة: “يقولون في الإعلام إنه سيرحل”.

يضيف غالتييه: “ما الذي سيحدث في نهاية الميركاتو لنيمار؟ لا أعرف. يقولون إنه سيرحل والبعض يقول إنه سيبقى معنا.. لم اتحدث معه بعد في هذا الشأن”.

تصريحات نيمار وغالتييه أكدّت وجود تحركات خفية من باريس سان جيرمان بشأن اللاعب البرازيلي لنقله إلى نادٍ جديدٍ في الميركاتو الحالي بحسب “ESPN”.

كلّف نيمار خزائن باريس سان جيرمان 225 مليون يورو عام 2017 لجلبه من برشلونة عبر دفع الشرط الجزائي، في صفقة هزّت أركان كرة القدم الأوروبية.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وأوراوا ريد الياباني 3-0

🎥 Highlights of our victory 🆚 Urawa Red Diamonds ( 3-0) during the #PSGJapanTour2022 .

⚽️ @Pablosarabia92

⚽️ @KMbappe

⚽️ @a_kalimuendo

pic.twitter.com/fy9co6jmFB

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 23, 2022