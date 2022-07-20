ارامكو تستعد لاعلان ارباح الربع الثاني

جدة – البلاد

تستعد شركة “أرامكو السعودية”، للإعلان عن النتائج المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني ، يوم الأحد 14 أغسطس القادم قبل افتتاح جلسة “تداول”.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه سيتم نشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول شاملاً القوائم المالية الكاملة وكذلك البث الإلكتروني الصوتي، يوم الإثنين الموافق لـ15 أغسطس.

وبلغ متوسط توقعات المحللين لصافي أرباح “أرامكو” للربع الثاني من العام الجاري 157.2 مليار ريال.

وكانت عملاق النفط السعودي قد أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية 81.7% في الربع الأول إلى 148 مليار ريال، مقابل 81.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2021 ، ونمت أرباح الشركة على أساس فصلي بنسبة 21.9%، حيث كانت في الربع السابق 121.4 مليار ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها “أرامكو” في الربع الأول من 2022، نحو 277.7 مليار ريال، مقابل 151.9 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بارتفاع 82.8%، وأرجعت ارتفاع أرباحها في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.