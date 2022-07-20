الرياضة اتحاد البلياردو والسنوكر يعتمد المرحلة الثانية من إعداد المنتخبات لعام 2022

الدمام-حمودالزهراني

أقر الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر برئاسة الدكتور ناصر الشمري المرحلة الثانية من برنامج إعداد المنتخب لعام 2022، الذي تضمن تقييم نشاط اللاعبين وجهد كل لاعب وتم تصنيف اللاعبين إلى ثلاث فئات تم تحديدها واختيار عناصرها من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب منصور الخنفري؛ حيث ضمت فئة المنتخب الأول للبلياردو 10 لاعبين هم: “محمد العيد وجهاد السنان من نادي مضر، وعامر عسيري وأحمد آل جبار من نادي ضمك، وسعد الدريس من نادي قرية العليا، ومحمد العتيبي وقاعد العتيبي من نادي الشباب، ويوسف الخليوي من نادي الفتح، وهشام السهو من نادي القلعة، ومحمد الشايجي من نادي الاتفاق“. والفئة الثانية للمنتخب ضمت 11 لاعبا هم: ” سعود الشمري نادي الهلال، وعبد الكريم الرويلي نادي الشعلة، ومحمد قبولي نادي الزلفي، وسالم الخالدي نادي القادسية، وعثمان الزهراني نادي وج، وسلمان العنزي وعبد الله الدهام نادي القلعة، وثامر العتيبي نادي الوحدة، وتركي الثبيتي نادي الأهلي، وعمر الدوسري نادي الشباب، وأحمد زاهد نادي أحد”. إضافة لـ 9 لاعبين مثبتين في برنامج المتميزين، هم ” فيصل الغامدي نادي التضامن، فيصل الزهراني نادي الشعلة، إلياس الصويغ نادي الرائد، نواف الثقفي نادي عكاظ، منيف العنزي نادي جبة، وليد العنزي نادي الصقور، أحمد السادة نادي الصفا، عبد العزيز المنصور نادي أحد، أحمد الحربي نادي الفرع “. أضيف لهم 21 لاعباً فئة اللاعبين المتميزين الذين برزوا في جولات الدوري السعودي للبلياردو؛ حيث سيعملون عن بعد وأون لاين ومباشرة مع مدرب المنتخب، ويتم استدعاء من يبرز منهم للمنتخب الأول وهم: ” خالد العلياني وعلي آل جبار نادي ضمك، ووليد البلخي ومحمد البلخي نادي الشباب، ومصعب الخريجي وعبد المجيد الشمري نادي قفار، وتركي ناشع نادي السروات، وفهد ربيع وأحمد القزلان نادي الهلال، وفؤاد الحمدان ومحمد الطوري نادي أحد، وعبد الله هباش وعاصم آشي نادي وج، وفهد القحطاني نادي الشعلة، ومشعل الشمري نادي الزلفي، ومحمود الزهراني وسعود عمران نادي الاتحاد، ومحمد سفر ووسام الزهراني نادي جرش، وعبد العزيز العمودي نادي الاتفاق، وعبد الواحد العواد نادي الفتح”. ليصبح عدد لاعبي برنامج المتميزين 30 لاعبا يعملون طوال الموسم؛ ليدخل جميع لاعبي المملكة الموزعين في المناطق في معسكر مفتوح طوال الموسم، بهدف رفع المستوى العام للاعبين السعوديين.

كما أعلن مدرب المنتخب أسماء برنامج منتخب الناشئين وضمت القوائم مجموعة المنتخب الرئيسي من 8 لاعبين، هم ” نواف الشمردل ومشاري الشمردل وخالد الشمردل نادي الفتح، وخالد الغامدي والوليد المضياني من القادسية وفارس آل مدن ورضا آل مدن نادي مضر، وعبد الرحمن الموسى نادي الشباب”.

والمجموعة الثانية للمنتخب من 13 لاعباً هم” سعود الحربي نادي الشباب، عبد الله الشهراني نادي ضمك، نواف الطاسان نادي النجمة، فيصل العامري نادي الزلفي، طارق السحيمي وخالد المغذبي نادي أحد، نواف العجمي وناصر المطيري ومحمد الغميز نادي الهلال، هاني عسيلان نادي الأهلي، عبد اللطيف الدعيج وزياد القباني نادي الفرع، عبد الرحمن شراحيلي نادي الشعلة”. وقد ضمت مجموعة المتميزين 15 لاعباً هم ” بسام الياس القادسية، عمار الطوري أحد، طلال العنزي الشعلة، هود البناي مضر، سلمان قريش وحسن حنابي، باسل حميدة ومحمد مفتي، وسمي القحطاني الوحدة، عبد الملك القحطاني الشباب، محمد الشمري نادي الزلفي، ياسر الشهراني ضمك، عمر الأحيمر وإبراهيم العنزي وخالد الرديعان قفار، يوسف بخاري الاتفاق”.

وقد وجه رئيس الاتحاد بضم اللاعب فارس نبيل الشمردل، والاهتمام به وضمّه لبرنامج نخبة لاعبي المملكة كأصغر لاعب في الدوري السعودي للبلياردو بعمر 7 سنوات بعد أن ظهر بمستوى عال وموهبة لفتت الأنظار.

كما وافق رئيس الاتحاد على عدد من القرارات المقدمة من رئيس لجنة المدربين ومدرب المنتخب السعودي للبلياردو، وهي..

1. تكليف المدرب الوطني عبد الرحمن العمار مساعداً لمدرب المنتخب السعودي للبلياردو.

2 .ضم كل من المدربين الوطنيين، عوض القحطاني مدرب نادي جرش ومحمد الصادق مدرب نادي الصفا للجنة المدربين.

3 .توزيع لاعبي المنتخب بفئاته الثلاث على المدربين المكلفين في لجنة المدربين لمتابعة التمارين والبرامج وتقديم التقارير عن الأداء طوال الموسم وذلك لتغطية برنامج المنتخب 2022.

4 . تقديم جميع تمارين المنتخب عن بعد أون لاين لتكون متاحة لكل لاعب سعودي يرغب بممارستها واستدعاء أي لاعب يقدم مستوى عال ودرجات عالية لبرنامج المنتخب.