قطاع أنظمة الطيران والفضاء في “SAMI” يوقع اتفاقية رئيسة مع “إيرباص هيليكوبترز” العربية

فارنبرة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واس

وقّع قطاع أنظمة الطيران والفضاء في شركة SAMI اتفاقية مع شركة إيرباص هيليكوبترز العربية التي تعد ذراع شركة إيرباص العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمساعدة شركة SAMI على بناء قدراتها الفنية لتقديم الدعم الفني للطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية.

وستلعب هذه الاتفاقية دورًا رئيسًا في تزويد الفنيين بمهارات صيانة هيكل الطائرة المروحية، وتعزيز قدراتها الإصلاحية لأجهزة الهبوط والمحركات وملحقات المحركات والشفرات، وذلك من خلال اتفاقية المشاركة الصناعية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبخاصة في ظل وجود شركات محلية متخصصة في أعمال الصيانة والإصلاح والعَمرة، ومن ضمنها شركة المعدات المكملة الطائرات المحدودة AACC، وهي شركة تابعة لشركة SAMI.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد أن هذه الاتفاقية ستعزز الشراكة المتميزة مع شركة إيرباص، التي تُعَد الكبرى على مستوى العالم في تصنيع الطائرات المروحية، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في دعم مساعي الشركة المستمرة في مجال التقنية، وتوطين رأس المال البشري، من خلال جهود التدريب المكثفة لتسريع تنمية المهارات، مرحباً بموظفي شركة إيرباص هيليكوبترز العربية المتميزين الذين سيدعمون الكوادر الوطنية في اكتساب خبرة قيِّمة طوال مدة الاتفاقية.

بدوره نوه الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص هيليكوبترز العربية ميكائيل بيرتراند بهذا التعاون الجديد مع قطاع أنظمة الطيران والفضاء في شركة SAMI، مؤكداً التزام الشركة بتمكين أحد أهم لاعبي الصناعة في المنطقة من خلال خبرات الفنيين الخاصة، عاداً هذه الاتفاقية فرصة استثنائية لنكون جزءاً من منظومة الدفاع السعودية.