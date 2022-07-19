“جنرال إلكتريك“: 20 مليار دولار لترسيخ الريادة في الرعاية الصحية والطاقة والطيران

بوسطن: البلاد

أعلنت “جنرال إلكتريك“ انها ستواصل مزاولة أعمالها بناءً على إرثها المقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار على قطاعات النمو الرئيسية، الرعاية الصحية والطاقة والطيران وترسخ ريادتها العالمية في هذه المجالات.

وسيحمل قطاع الرعاية الصحية اسم GE HealthCare، في حين سيكون قطاع الطاقة والذي يضم الطاقة المتجددة والطاقة والتقنيات الرقمية وخدمات الطاقة المالية تحت اسم GE Vernova. وستكون GE Aerospace متخصصة في قطاع الطيران.

وإضافة لذلك، سيتم إدراج أسهم GE HealthCare في بورصة نازداك بالرمز GEHC. وبهذه الخطوة، ستستفيد GE HealthCare من مكانة البورصة وسجلها الحافل كسوق للشركات العامة المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، قال لورانس كولب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في GE والرئيس التنفيذي لشركة GE Aerospace: “نشهد اليوم تحقيق إنجاز رئيسي لتأسيس ثلاث شركات مستقلة ومستقبلية لتكون أكثر تركيزاً على قطاعات النمو الرئيسية. وبناءً على قيمتنا العالمية المقدرة بمليارات الدولارات، نستفيد من ميزة تنافسية قوية في أسواقنا النهائية، الأمر الذي يسمح لأعمالنا بمواصلة تحقيق النجاح والإنجاز في المستقبل. وباعتبار هذه الشركات تقوم على أسس الابتكار والمرونة، ستواصل العلامات التجارية الثلاث الجديدة العمل وفق منهجيتنا الراسخة وإرثنا العريق لبناء عالم أفضل لعملائنا وستلتزم بنقاط القوة البارزة والقيم العالية التي لطالما نتمتع بها”.

ونتعزم إجراء العملية المخطط لها والمعفية من الضرائب والتي تقود لنشوء GE HealthCare في عام 2023، لتكون بمثابة شركة مستقلة تدفع عجلة الابتكار في الرعاية الصحية الدقيقة وترتقي بالنتائج العلاجية للمرضى وتعالج التحديات السريرية الرئيسية والمشاكل الصحية التي تواجه المرضى. وبناءً على تاريخها الممتد على مدار أكثر من 100 عام، سيواصل اسم GE HealthCare وشعارها تقديم بعدٍ آخر للسلامة التامة والجودة العالية وأرقى درجات الثقة والابتكار في قطاع الرعاية الصحية. وسنحافظ مكانتنا الراسخة في طليعة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمرضى، مدعومة بنجاحها بتركيب أكثر من 4 ملايين منتج وإجراء أكثر من ملياري فحص للمرضى سنوياً.

وفي مطلع عام 2024، نخطط لإطلاق GE Vernova التي ستضم وحدات أعمال الطاقة، وتقدم بالتعاون مع العملاء نحو ثلث الطاقة الكهربائية حول العالم، وتركز على تسريع وتيرة الوصول إلى منظومة أكثر موثوقية واستدامة في قطاع الطاقة وبتكلفة في المتناول.

من جانبها قالت ليندا بوف مديرة التسويق في GE: “خلال الأشهر الستة الماضية، حرصنا على نشر رسائل واضحة لتوعية العملاء بالقيمة الحقيقية لنا اً. وبناءً على بيانات وتحليلات آلاف من الحوارات البناءة، بات واضحاً أن اسمنا وشعارنا الراسخ منذ أكثر من قرن من الزمن يمثل إرثاً حافلاً بالابتكار، ورمزاً للثقة العالية من العملاء في مختلف أرجاء العالم، ومدعاة فخر كبير لفرق عملنا، ووجهة عمل جذابة لقادة المستقبل الموهوبين. ونحن على ثقة بأن هذه الشركات المستقبلية ستتمكن من الاستمرار بترسيخ إرث GE”.