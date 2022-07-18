فيديو: الشرطة تعتقل نجم ميلان في الشارع!

أوقفت الشرطة الإيطالية لاعب فريق ميلان، الفرنسي تيموي باكايوكو (27 عامًا) الاثنين 18 يوليو في أحد شوارع مدينة ميلانو، وصوّبت الأسلحة النارية تجاهه.

ويظهر مقطع فيديو نشرته “لاغازيتا” إجبار رجال الشرطة باكايوكو على الخضوع بوضع يده خلف ظهره، قبل أن يكشتفوا لاحقًا أنهم أوقفوا الشخص الخطأ.

تلاحق الشرطة أحد الخارجين عن القانون الذي يشبه إلى حد كبير باكايوكو، ويبدو أن الأمر اختلط على رجال الأمن الذين اعتذروا للاعب واطلقوا سراحه.

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وقال بيان شرطة مدينة ميلانو: “جرت عملية بحث عن مشتهين بهما أطلقا النار في نفس المنطقة قبل ساعات، أحدهما رجل أسود بقميص أخضر”.

يلعب باكايوكو في صفوف ميلان معارًا من تشيلسي الإنجليزي، وقد حقق مع النادي اللومباردي لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي 2021-2022.

شاهد: الشرطة الإيطالية تعتقل باكايوكو