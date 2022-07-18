الرياضة الفتح يمتلك أحدث نوع من الدراجات الهوائية في العالم

الدمام-حمودالزهراني دشنت إدارة نادي الفتح، الدراجات الجديدة للفريق الأول، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق والرئيس التنفيذي أحمد العيسى وعضو مجلس الإدارة خالد المخايطة ولاعبي فريق الدراجات. وشهد التدشين توقيع اتفاقية مع MODERN لتكون أحد الرعاة لفريق الدراجات بالنادي، وتمثل الدراجة التي تم تدشينها وهي من ماركة DI2 لشركة شيمانو اليابانية أحدث طراز للدراجات الهوائية حيث استخدمت في تصنيعها أحدث ما توصلت إليه التقنية في صناعة الدراجات الهوائية على مستوى العالم.

ويعتبر نادي الفتح أول ناد سعودي يمتلك هذا الطراز الحديث. ويتكون هيكل الدراجة من آلياف الكاربون بمستوى عال، مع جنوط من آلياف الكاربون مقاس50، ويعمل مغير السرعات بالكهرباء، ويبدو التصميم العام للدراجة بشكل انسيابي، وتزن 7.8 كجم.